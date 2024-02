Președinta organizației județene PNL Sibiu, Raluca Turcan, a vorbit despre șansele de finanțare ale Noului Spital Județean, Programul Sănătate fiind ultima șansă pentru ca Sibiul să primească bani pentru proiectul ambițios.

Președinta organizației județene PNL Sibiu a venit cu mai multe clarificări în ceea ce privește finanțarea Noului Spital, „cel mai matur proiect” din țară. Raluca Turcan a specificat că întregul program al României pe sănătate se discută între liderii care conduc țara, decizia fiind la ei. „Se vorbește de o linie de finanțare a întregii infrastructurii de sănătate. Ca să fie limpede pentru toată lumea, căci văd așa diferite bețișoare care se bagă printre gard. Aceasta este o decizie care se ia de către liderii celor două partide care formează alianța de guvernare, PNL și PSD. Ceea ce stabilesc liderii și conducerea celor două partide se transformă în decizie guvernamentală și din decizia guvernamentală autoritățile locale își fac planurile de investiție, așa cum și la începutul linii de finanțare pentru spitale, nu explicit pentru spitalul din Sibiu a fost o decizia a Guvernului, a mai spus Turcan.

De asemenea, Raluca Turcan a spus că nu este în măsură să ofere garanții în ceea ce privește finanțarea spitalului, însă consideră că proiectul îndeplinește toate condițiile pentru a fi eligibil. „Este o decizie care nu ține de mine, eu nu pot să ofer garanții. Tot ceea ce a ținut de mine am făcut. Când am fost vicepremier am creat o posibilitate de finanțare, iar ulterior cadrul a fost schimbat. Există o decizie guvernamentală, generală cu privire la finanțarea infrastructurii spitalicești din România. Sibiul și-a făcut treaba foarte bine, este cel mai matur proiect din țară și există toate condițiile pentru a intra la finanțare”, a concluzionat Raluca Turcan în cadrul unei conferințe de presă.

