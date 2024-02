Mii de modele de rochii de mireasă, zeci de costume de mire și multe alte servicii destinate evenimentelor se găsesc la târgul de nunți de la Redal Expo. Peste 70 de expozanți sunt prezenți în perioada 2-4 februarie la Redal Expo. În acest interval de timp vor fi realizate și prezentări de modă, show-uri live și demonstrații live, ca vizitatorii să își poată face o idee cât mai complexă despre servicii.

Detaliile fac diferența, iar pentru ca nunta să fie așa cum ți-ai imaginat-o trebuie să te înarmezi cu răbdare. La târgul de nunți organizat la Redal Expo, lucrurile sunt mult mai ușoare, viitorii miri putând să achiziționeze verighetele, să își aleagă fotograful sau decorul dorit. La Târgul de Nunți de la Redal Expo, eveniment organizat în acest weekend la Sibiu, găsiți răspuns la orice întrebare, ajutor, dar și multe oferte de neratat.

Expozanții au venit din toate colțurile țării la târgul de nunți de la Redal Expo. Hera & Style, Aesthics tu ești furmoasă, Pasha, Exclusive Bridal, Anele Bride și multe alte branduri de rochii de mireasă sunt prezente la expoziția cu cumpărare. „Am venit de la București. Am adus rochii de mireasă și accesorii. Avem rochii tip sirenă sau modele de prințesă, pentru a satisface toate gusturile. Prețurile sunt foarte bune și încep de la 2000 de lei la colecțiile mai vechi și ajung și la 6.000 pentru rochiile din colecțiile din 2024. Avem și reduceri de 30% la toate rochiile”, a spus Paul Sfia de la Team Bride.

Reprezentanții conceptului Backyard sunt prezenți la târgul de nunți, cu un stand frumos amenajat, chiar la intrarea la eveniment.

Candy baruri apetisante și oferte personalizate

Nu doar rochiile de mireasă ocupă un loc important în cadrul evenimentului, ci și partea de prăjituri, cu așa numitele „candy baruri”. Iulia a venit pentru al doilea an consecutiv la târgul de nunți, unde a pregătit și o degustare de prăjituri artizanale. „Avem un atelier pe Calea Dumbrăvii unde facem prăjituri artizanale, sută la sută naturale. Folosim ciocolată belgiană, frișcă, unt, toate produsele fiind naturale. Oferim toată gama de dulce pentru un evenimente, de la tort, la candy bar, la prăjituri pe masă, mărturii. Am venit să prezentăm ce facem noi și am pregătit și o mică degustare. Noi zicem că gustul este unul unic. Ne place să participăm la târg, să luăm contact cu oamenii. Au fost și persoane care au venit direct să deguste, dar au venit și persoane care nu au auzit încă de noi. Noi facem oferte personalizate pentru fiecare client în parte. Clienții aleg ce sortimente de prăjituri vor pentru „candybar” iar noi revenim ulterior ca oferta să fie pe gustul și placul lor”, a spus Iulia Stancu de la Go Sweet.

Decoruri de peste cinci metri

Decorurile ocupă și ele un detaliu important care trebuie bifat pe lista viitorilor miri. Multe stand-uri cu decoruri inedite sunt prezente Wedding Expo Sibiu, gama fiind una destul de variată. Mulți dintre expozanți au venit pentru prima oară la târgul de nunți și speră ca sibienii să vină într-un număr cât mai mare.

„Este primul an în care suntem expozanți la târg și mi se pare interesant. Sperăm să fie bine. Astăzi ne prezentăm cu decor de evenimente, tot ce înseamnă foto corner și decorațiuni pentru masă. Serviciile noastre sunt premium la prețuri corecte, nu imense și suntem prompți și de încredere. Avem și oferte pregătite, pachete standard și pachete premium”, a spus expozantul de la Premium Design.

Simona, în schimb, vine de mai mulți ani la târgul organizat la Redal Expo. „Avem tot ce ține de decoruri artificiale. De la pahare, până la buchete. Ne ocupăm de nunți mici, dar și de nunți cu mii de persoane. Ne deplasăm peste tot și avem o gamă foarte variată, începând de la lumânări, la tot felul de cadre, elemente mari de patru și cinci metri. Mâine cu siguranță vor veni și mai multe persoane”, a spus Simona.

Două tinere din Alba Iulia au adus două perechi de aripi de înger imense, ideale pentru ședințele foto din ziua nunții. Uma Events oferă și servicii precum oglindă magică, cabină foto și selfie 360 videobooth.

Sfaturi de la fotografi

Fotografii sunt cei care surprind cele mai frumoase și emoționante momente din viață. Sorin este fotograf sibian și vine cu sfaturi pentru viitorii miri. „Este prima dată când particip ca expozant la acest târg de nunți. Este un loc unde poți să găsești orice. Într-o zi poți să rezolvi absolut tot. Am pregătit oferte individuale, doar pe foto, dar și foto-video. Îi sfătuiesc pe viitorii miri să aleagă separat serviciul de fotografie și cel de videografie. Sunt două servicii total diferite”, a spus fotograful Sorin Bîrsan.

Oferte de neratat

Prețurile la rochiile de mireasă încep de la 2.000 de lei și pot depăși 6.000 de lei în funcție de modelul dorit. Chiar și așa, expozanții au pregătit reduceri semnificative de până la 30%. La decorurile florale prețurile sunt între 3.000 și 8.000 de lei. Tarifele pentru pachetele foto diferă și ele în funcție de dorințele mirilor. De exemplu, un pachet simpluc este aproximativ 4.000 de lei și poate depăși 6.000 de lei.

Wedding Expo Sibiu de la Redal Expo este deschis de vineri până duminică, iar intrarea este liberă.

