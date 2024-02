Un asteroid de dimensiunea unui zgârie-nori trece vineri foarte aproape de Pământ. Cercetătorii NASA spun că nu este risc de coliziune, scrie Mediafax.

Asteroidul a fost descoperit în 2008 și de atunci este atent monitorizat de specialiști.

El are diametrul cuprins între 210 și 480 de metri, fiind apropiat de dimensiunea unor clădiri celebre, precum Empire State Building din New York sau The Shard din Londra.

Asteroidul nu poate intra în coliziune cu Pământul și se va apropia din nou în anul 2032, potrivit Sky News.

Atunci va avea o distanță și mai mare, au calculat specialiștii NASA.

