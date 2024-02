FC Hermannstadt joacă luni, de la ora 17.00, la Voluntari, acolo unde echipa lui Măldărășanu are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Înaintea jocului direct de luni, Sibiul este pe 7, cu 32 de puncte, iar Voluntari este pe 14, cu 25 de puncte. Ilfovenii au scos doar un punct din ultimele patru runde și sunt în picaj în clasament.

Ilfovenii l-au adus antrenor chiar zilele trecute pe Nicolae Dică, însă Marius Măldărășanu spune că Voluntariul nu poate schimba prea multe.

”Nu este prima echipă pe care o întâlnim în acest campionat și care schimbă antrenorul, din punct de vedere al stilului de joc poate fi diferit, dar multe nu poți schimba într-un timp atât de scurt. Dică poate schimba din punct de vedere al sistemului de joc, poate un pic la atitudinea jucătorilor. Pe noi trebuie să ne intereseze doar de noi, suntem pe un drum ascendent, venim după o victorie care trebuie să ne dea moral. Când sunt meciuri proaste, noi staff-ul trebuie să corectăm anumite lucruri, să ridicăm moralul, când apar victoriile, ei trebuie să se hrănească cu ele. Băieții trebuie să conștientizeze că meciul din deplasare cu Voluntari va fi total diferit față de cel de acasă cu Botoșani, ilfovenii au jucători cu calitate tehnică, bine organizată în trecut, ne cunoaștem unii pe alții. Va conta mult dinamica, eu îmi doresc un sacrificiu mai mare, o atitudine mai bună, de la meci la meci trebuie să fi peste la aceste capitole” a spus antrenorul sibienilor pentru pagina oficială a clubului.

G. Iancu și Neguț sunt indisponibili

Măldărășanu i-a anunțat indisponibili pe G. Iancu și Neguț, pe lângă mai vechea absență a lui Dr. Iancu. Astfel, tehnicianul trebuie să aleagă cu cine va începe în postura de al doilea vârf, lângă Paraschiv. ”Este un meci important, trei puncte ar fi foarte importante, am rămâne în lupta acerbă de la play-off. Cu Neguț trebuie să mai avem răbdare, nu e ușor pentru el să revină, G. Iancu este indisponibil, Opruț a făcut o entorsă, să vedem cum va fi la ora jocului. Băieții s-au antrenat bine, însă recompensa vine după un joc, nu neapărat după ciclul săptămânal. În joc trebuie să pui în aplicare tot ce am lucrat, trebuie să vii în plus cu atitudine, sacrificiu, să arătăm că ne dorim cu adevărat play-off-ul, asta așteaptă toată lumea și îmi doresc să reușim” a mai declarat Măldărășanu.

Echipă probabilă: Căbuz – Butean, Bejan, Găman, Opruț – Balaure, Sota, Murgia, Oroian – Bucuroiu (Jipa), Paraschiv.

