După un meci spectaculos, CSU Sibiu a cedat luni seară la Brașov, 93-97 cu Corona, în etapa a doua din Top 10 al Ligii Naționale de baschet masculin.

Favorită în jocul de sub Tâmpa, Sibiul a controlat primul sfert și conducea cu 28-22 după 10 minute. Corona a dominat net al doilea sfert, a întors rezultatul și avea 54-48 la pauza mare. După 30 de minute, sibienii reveniseră în avantaj: 70-68.

Echilibrul a continuat și în ultimul sfert, care a fost dramatic. Conduși cu cinci puncte în minutul 35, universitarii au revenit și au avut 85-83. Brașovenii au marcat cu 14 secunde înainte de final și deși sibenii au avut ultimul atac, a fost egalitate după 40 de minute: 85-85.

Brașovenii au avut nervii mai tari în prelungiri și au început perfect, cu un run de 8-0. La 95-93 pentru gazde, cu 7 secunde înaintea finalului prelungirilor, CSU a irosit din nou un atac decisiv printr-o pasă greșită. Astfel, În ciuda eforturilor vulturilor, Corona s-a impus cu 97-93.

Marc Loving a fost principalul marcator pentru oaspeți, cu 22 de puncte, urmat de Jay Threatt cu 21 de puncte. Rareș Uță a fost în double-double, cu 18 puncte și 12 recuperări. Cu un bilanț de 5-5, echipa lui Rinkevicius este pe locul 4 în Top 10.

”Un meci nebun, cu urcușuri și coborâșuri, am reușit să revenim și să luăm conducerea de multe ori, dar pe final cred că ne-a lipsit energia. Nu am știut să fructificăm avantajele pe care le-am avut, am făcut greșeli prostești pe final și am pierdut meciul. Încercăm să învățăm cât mai mult din această înfrângere” a spus pivotul Rareș Uță.

În etapa următoare din Top 10, CSU Sibiu va avea un duel de foc cu liderul U-BT Cluj-Napoca, marea favorită la titlu și în acest sezon.

