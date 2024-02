Atacantul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a punctat luni, în jocul de la Voluntari, după mai bine de patru luni de secetă.

Paraschiv nu mai marcase din 21 septembrie, de la remiza cu FCSB, scor 2-2, de atunci bifând 13 partide de campionat fără gol. A deschis scorul la Voluntari, însă ilfovenii au egalat la ultima fază a meciului din penalty. Vârful sibienilor a acuzat și el ratările din partea secundă a meciului.

”Văd și partea pozitivă a acestui rezultat, aceea că după un egal în deplasare suntem supărați, înainte aveam oarecum o mentalitate de echipă mică și ne mulțumeam cu un asemenea rezultat. E bine că ne dorim mai mult. Nu am lăsat Voluntariul să se apropie de poarta noastră, chiar dacă am făcut un pas vizibil înapoi în repriza secundă, puteam să marcăm, am avut câteva contraatacuri pe care nu le-am gestionat foarte bine, atât eu cât și colegii mei. Nu ne mai uităm în urmă, avem un meci la fel de dificil săptămâna viitoare și ne concentrăm pe acesta. Mister ne-a atras atenția asupra unor aspecte, sperăm ca la meciul următor să fim mult mai limpezi” a spus Daniel Paraschiv la Digi Sport.

FC Hermannstadt a remizat luni la Voluntari, scor 1-1 și a rămas pe locul 7 în Superliga.

