Echipa de Liga 4 Inter Sibiu s-a reunit de săptămâna trecută și se antrenează pe terenul sintetic de pe ”Cutiuța.”

Formația pregătită de Liviu Petrușel va disputa meciurile oficiale tot pe Stadionul ”Obor”, însă pregătirea de iarnă și amicalele se efectuează pe sinteticul de la ”Cutiuța”.

Deocamdată, în lot nu au apărut noutăți, însă până la startul Ligii 4 vor mai veni jucători tineri, conform proiectului actual. Actualul sezon este unul de reconstrucție din temelii pentru Inter Sibiu, după două sezoane consecutive în care s-a ratat promovarea.

”De la vară ne vom propune alt obiectiv”

Președintele FC Inter Sibiu, Teodor Birț spune că s-a format o echipă unită și foarte tânără, care în sezonul viitor va fi mult mai puternică.

” Am fost mereu adeptul fotbalului ”corect”. Fair-play-ul și respectul trebuie să existe indiferent de adversar, atât pe teren, cât și în afara lui. După aceste principii mi-am dorit să se ghideze FC Inter. Am promovat în cadrul echipei unitatea, colegialitatea, munca, spiritul de echipă. Și nu cred că am greșit, pentru că într-un timp scurt, băieții au devenit prieteni, se susțin, se respectă, au format o echipă în sensul adevărat al cuvântului. Unitatea echipei a dus la atingerea scopului cu care am pornit la drum: clasarea pe locurile 1-4 până la final de campionat. La sfârșitul turului suntem pe locul IV! Acum începe returul, iar de la vară ne vom propune un alt obiectiv. Am încredere în staff, în jucători. Construim în continuare, facem strategii și mai ales avem încredere în noi” a fost mesajul transmis pe pagina personală de facebook de către președintele Teodor Birț.

Inter Sibiu iernează pe locul 4 în Liga 4 Sibiu, cu 23 de puncte din 13 partide. În actualul sezon, Inter a jucat în Liga 4 cu o echipă de juniori promovați de la clubul Inter Star.

Ai aflat că