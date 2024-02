La finalul jocului de la Voluntari, unde sibienii au fost egalați la ultima fază din penalty, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu s-a declarat supărat pe anumiți jucători tineri, care nu depun suficient efort pentru echipă.

Jucătorul vizat de Măldărășanu la interviuri a părut a fi în special Bucuroiu, juniorul care a intrat spre final. Tehnicianul Sibiului crede că străinii oferă mult mai mult din punct de vedere al atitudinii pe teren. ”Poate la jucătorii tineri, de multe ori intră, dar de la noi aleargă tot Sota, tot Paraschiv, tot Butean. Din acest motiv vin mulți jucători străini, care joacă la 39 ani atacanți, mă refer la Nemec, iar jucătorii noștri nu pot alerga. Te rogi de ei să alerge sau îi pui ca la play-station: stânga, dreapta, vino, vezi că e spațiu liber. Visavis de ratări, reproșuri vor fi, dar se întâmplă, nu e prima dată, am avut multe meciuri în care am pierdut puncte datorită ratărilor, cred că eram lejer pe loc de play-off” a spus Măldărășanu la flash-interviul de la finalul partidei cu Voluntari, scor 1-1.

”Eroare asemănătoare cu cea de la Galați”

Sota și Antoche au irosit în jocul de la Voluntari ocazii hilare, iar Măldărășanu spune că echipa sa trebuie să își revină rapid și să continue lupta pentru play-off. “Am făcut o greșeală mare în final și am pierdut două puncte. Din păcate este aceeași greșeală sau asemănătoare ca la Galați, avem 5 jucători pe linia de fund, minge aruncată pe bara a doua și noi facem penalty. Am avut situații bune să facem 2-0, fotbalul te pedepsește. Nu am ce să le reproșez jucătorilor și cât timp voi fi aici nu o să le spun nimic din punct de vedere al atitudinii. A doua repriză ne-am închis, ne așteptam să vină peste noi, ne gândeam că îi prindem pe contraatac, dar nu am profitat și s-a terminat 1-1, mergem acasă ne lingem rănile și mergem mai departe. Pretențiile au crescut datorită jucătorilor noștri, care au avut evoluții bune” a mai declarat Măldărășanu la microfonul Digi Sport.

FC Voluntari și FC Hermannstadt au remizat luni, scor 1-1, după ce ilfovenii au egalat în ultimul minut al prelungirilor după un penalty dictat de VAR. Sibienii au ratat șansa să urce pe loc de play-off și au rămas pe locul 7.