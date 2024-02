Plecat de la Sibiu în această iarnă, Baba Alhassan a marcat primul său gol la FCSB, în remiza cu Farul, scor 1-1.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a dezvăluit că îl premia din buzunar pe ghanez după fiecare gol marcat pentru sibieni. Astfel, președintele clubului de pe malul Cibinului este convins că Alhassan se va impune ca titular la FCSB.

”Baba e un copil și un jucător în care eu am crezut foarte mult, mi-a plăcut mult, am fost foarte atașat de el, vorbim și acum. Baba are nevoie de timp, de adaptare, nu e ușor ca jucător străin să schimbi echipa, să schimbi orașul, să schimbi prietenii. Eu cred că se va adapta și ușor, ușor, va juca titular. El e apropiat de familie, are nevoie de o conjunctură favorabilă, are nevoie lângă el de oameni care să îi ofere încredere. Eu am avut o relație foarte bună cu el, nu e frumos să spun, dar eu după fiecare meci în care dădea gol îl premiam de la mine. Se termina meciul și când dădea gol ajungea înaintea mea la mașină! Baba este un om de care m-am atașat mult, are calitate umană” a spus Dani Coman la Fanatik.

În schimbul lui Baba Alhassan, Gigi Becali a plătit în iarnă 600.000 de euro, iar sibienii au păstrat și un procent de 20% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

