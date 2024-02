Tavanul unei clase din Școala Gimnazială din Alămor s-a prăbușit miercuri peste 4 elevi care se aflau la acel moment în sala de studiu. Atât primarul comunei Loamneș, cât și reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Sibiu susțin că nu au fost semne pentru a fi prevăzut și evitat un astfel de incident. Chiar și așa, tavanul din rigips s-a prăbușit într-una din pauze, cauza poate fi lucrarea în ceea ce privește tavanul fals.

După incidentul grav, Inspectoratul Școlar Județean a efectuat o inspecție tematică la Școala Gimnazială din Alămor. „Ieri a fost făcută inspecția tematică legată de evenimentul neplăcut. Am constat ceea ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns acolo și s-a hotărât ca elevii să continue să desfășoare orele în corpul de clădire alăturat, cel destinat laboratoarelor și cabinetelor școlare”, a transmis purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu, Constantin Dincă.

Imediat după incident au fost luate și măsuri de prevenție, toți elevii care studiau în corpul clădirii unde o parte din tavan s-a prăbușit, au fost mutați în corpul cel nou al școlii. „S-a decis ca zona de la etajul unu, unde este clasa afectată, să fie izolată. Să nu mai fie permis accesul din curiozitate sau din greșeală a elevilor în spațiul respectiv. Restul ține de Autoritatea de Construcție și de Poliție”, a transmis purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.

În urma inspecției, nu au fost observate crăpături sau tencuială căzută. „Când am avut tematică de verificare a stadiului școlilor la început de an , în septembrie, nu s-au văzut să fie clase care să aibă un risc de utilizare a lor. Ne-am uitat și în celelalte două săli de clasă și nu se observă să fie vreun pericol, fisuri sau deformări ale tavanului. Conform legii primăriile trebuie s facă o evaluare de risc, dar pot face doar o evaluare de risc seismic pentru a încadra clădire într-un anumit grad, deci nu ne așteptam. clădirea nu are fisuri, nu are tencuială căzută de pe pereți”, a mai spus Dincă.

Reamintim că miercuri, tavanul unei clase din Alămor s-a prăbușit peste patru copiii. Elevii au fost transportați de echipajele SMURD la Spitalul de Pediatrie, în cele din urmă toți patru fiind externați. Cât despre primarul comunei Loamneș, Maria Greavu, a susținut că incidentul s-a produs din cauza vântului puternic din clasă. (DETALII AICI)

