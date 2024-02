Accidentat grav în urmă cu jumătate de an în meciul de la Ploiești, Dragoș Iancu a fost în tribună duminică, la meciul FC Hermannstadt – Petrolul 0-0, la care fanii sibieni l-au huiduit la fiecare atingere de balon pe Valentin Țicu.

Dragoș Iancu s-a refăcut după operația complicată suferită la peroneu, însă mai are nevoie de timp pentru a reveni la capacitate maximă. Dragoș a luat loc în tribună și a plecat după meci, fără a se întâlni cu jucătorul de la Petrolul care i-a provocat accidentarea în jocul tur, Valentin Țicu.

Tânărul fotbalist al Sibiului își dorește să revină cât mai curând pe teren. ”Sincer, mi-ar fi plăcut să fiu pe teren, dar nu trebuie să forțez lucrurile. Dar trebuie să aștept, să am răbdare, n-a fost o accidentare ușoară. Sunt bucuros că mă simt bine. Nu am vorbit aici cu Țicu, nu ne-am întâlnit. Am mai vorbit, da, ținem legătura. Am mai zis că nu-i port pică, nu mă interesează, vreau să-mi revin și să joc în continuare. Sper să nu mai am nicio accidentare, să joc cât mai bine, treptat să reintru pe teren, apoi să plec mai sus. dar asta depinde de mine”, a declarat jucătorul lui FC Hermannstadt pentru GSP.ro.

Suspendat opt etape după accidentarea lui Dragoș Iancu, Valentin Țicu a fost duminică integralist pe teren la FC Hermannstadt – Petrolul 0-0.

Dragoș Iancu se simte bine și se antrenează cu echipa, însă antrenorul Marius Măldărășanu a spus că tânărul jucător este deocamdată departe de a fi la capacitate maximă. „Eu sunt bucuros că mă simt foarte bine. Fac de ceva vreme antrenamente normal cu echipa, mi-a zis și Mister să am răbdare, că nu vor să riște. Eu am răbdare, mă antrenez, îmi aștept rândul. Nu sunt un tip emotiv, nu mi-e frică, nu mă feresc. La început era puțin diferit, mi-era când atingeam mingea, dar acum am făcut și alunecări și contre, sunt 100%” a mai spus Iancu pentru sursa amintită.

