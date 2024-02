Echipa de tineret Măgura Cisnădie nu s-a prezentat luni la meciul din deplasare cu Minaur Baia Mare.

Junioarele de la Măgura Cisnădie nu s-au prezentat la jocul din etapa a 10-a a Grupei A a Campionatului Național de Tineret, în care urmau să joace luni, la Baia Mare, cu Minaur.

Fetele de la Minaur s-au prezentat la joc, au fost prezenți și oficialii, dar meciul nu s-a mai jucat. Partida va fi omologată la masa verde cu scorul de 10-0 pentru Minaur.

Motivul neprezentării a fost legat de defectarea autocarului cu care junioarele trebuiau să facă deplasarea. ”Au fost probleme interne de sincronizare, nu ni s-a mai întâmplat așa ceva și sper să nu se mai întâmple, noi am fost cei mai afectați de situație. Clubul Măgura asigură transportul, noi nu ne permitem. A fost o chestie neplăcută pentru fete, care au fost dezamăgite, 10 fete veneau din Mediaș și încă 6 de la Sibiu. Vom fi penalizati cu încă 1,2 puncte. Noi suntem mai mult o echipă de junioare 1 și 2, Campionatul de Tineret este un lucru bun, dacă continuă va fi ceva bun pentru handbal. După ce s-au retras Centrele de Excelență din seria noastră am rămas fără patru meciuri. În ultimii 30 de ani a fost prima dată când nu am înscris junioarele 1 în Campionatul de juniori, pe două fronturi era prea mult pentru noi, dar acum ne-am trezit că avem prea puține meciuri” a explicat antrenorul Mihai Moldovan.

Echipa de tineret a Măgurii Cisnădie face simplu act de prezență în campionat, acolo unde are șase înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate, fiind ultima clasată în Grupa A. Mai mult, echipa pregătită de Mihai Moldovan are un punctaj negativ, fiind penalizată cu două puncte pentru nerespectarea cerințelor de vârstă.

După ce Federația a obligat fiecare echipă de Ligă Națională să aibă și echipă de tineret, Măgura Cisnădie a semnat un parteneriat cu CSS Mediaș. Astfel, junioarele de la CSS Mediaș activează în Campionatul Național de Tineret sub egida Măgurii Cisnădie.

