Negocierea contractului colectiv de muncă a fost un alt subiect de discuție în cadrul conferinței de presă de miercuri. (DETALII AICI) Managerul Filarmonicii de Stat din Sibiu a explicat de ce nu se poate semna contractul colectiv de muncă.

Sindicatul Artiștilor protestează de mai bine de trei săptămâni în fața Consiliului Județean Sibiu, timp în care a cerut demiterea managerului Filarmonicii din Sibiu. Cristian Lupeș susține că nu se poate ajunge la un comun acord cu sindicaliștii din cauza mai multor puncte.

„Filarmonica a invitat conducerea nou aleasă a sindicatului, pe doamna Florescu, să înceapă negocierile cu noi pentru contractul colectiv de muncă, prin august 2022. Dumnealor au răspuns cu întârziere și negocierile a început în martie 2023. Pe mai multe punct nu s-a ajuns la un acord, noi ca Filarmonică am invitat sindicatul să aducă o formă de contract colectiv. În forma în care l-am primit a trebuit să negociem foarte, foarte multe puncte. Am ținut să nu păstrăm doar 5 concerte educative pe an. Este un punct peste care noi nu putem trece mai departe pentru că sindicatul impune atât”, a spus Cristian Lupeș, managerul Filarmonici de Stat din Sibiu.

Cât despre discuțiile în ceea ce privește negocierea contractului colectiv de muncă, Lupeș spune că este greu să le descrie. „La aceeași masă stăm. Ce se întâmplă la acea masă, e greu să vă povestesc. Nu s-a încălcat legislația(…). Acum contractul colectiv de muncă nu este decât o altă motivație a demisiei mele. Din 2019 au apărut tot felul de motive pentru demiterea lui Lupeș.

„Lucrăm pe bani publici și trebuie să găsim metode legale”

Managerul Filarmonicii cea mai gravă eroare a artiștilor din sindicat, cea de a pune în pericol desfășurarea unei repetiții sau a unui concert. „Eu nu voi pune niciodată Filarmonica în situația de a anula vreun concert. Așa cum școlile sunt pentru elevi, nu pentru profesori, filarmonicile, teatrele sau muzeele au activitate îndreptată către public. Pentru mine cea mai gravă eroare pe care o poate face un angajat al Filarmonicii este să pună în pericol desfășurarea unei repetiții sau a unui concert. Lucrăm pe bani publici și trebuie să găsim metode legale să ne înțelegem. Eu nu voi pune niciodată în pericol activitatea instituției”, a mai spus Lupeș.

