Managerul Filarmonicii de Stat din Sibiu, Cristian Lupeș, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023. Totodată, acesta a informat publicul că a fost re-evaluat de comisie formată din mai mulți reprezentanți ai Consiliului Județean și a primit nota 10.

Raportul de activitate al Filarmonicii de Stat din Sibiu a fost prezentat miercuri în fața presei locale. Lupeș a declarat că încasările pe anul trecut au fost mult mai mari față de anul precedent. Filarmonica de Stat a avut peste 22.300 de beneficiari plătitori, venituri proprii din vânzarea biletelor de 665.140 de lei și fonduri nerambursabile atrase de peste 2.600.000 lei.

„Totalitatea veniturilor obținute din alt buget decât cel al Consiliului Județean Sibiu este de peste 10 milioane de lei, din bugetul total al instituției în valoare de 18 milioane de lei. Filarmonica a atras 56% din totalul veniturilor bugetare”, se arată în raportul pentru anul 2023 al Filarmonicii de Stat Sibiu.

Peste 260 de evenimente culturale

În decursul anului trecut Filarmonica de Stat din Sibiu a organizat peste 260 de evenimente culturale, 75 de concerte simfonice, 102 activități pentru copii și tineri și 12 festivaluri printre care cele mai îndrăgite „Concerte pe Acoperiș” și „Sibiu Opera Festival”. Conform raportului, numărul evenimentelor a crescut exponențiale de la un an la altul. „Este un rezultat cu care ne mândrim. Avem un grad de creștere a veniturilor proprii, de la un an la altul, de 11%. Acesta a fost un an performant și ne bucurăm”, a spus managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian Lupeș.

Investiții în aspectul clădirii și în instrumente

Tot anul trecut, s-au realizat mai multe lucrări pentru a îmbunătății aspectul Filarmonicii. În primul rând mocheta din foaiere a fost schimbată cu una nouă, băile pentru public și administrație au fost modernizate, a fost îmbunătățit sistemul de supraveghere, biblioteca de partituri a fost extinsă și au fost achiziționate două instrumente noi, respectiv o trompetă și un contrafagot. Prețul unui contrafagot nou poate depăși 40.000 de euro.

În finalul conferinței de presă, managerul Filarmonici de Stat din Sibiu a amintit și numeroasele concerte care vor fi organizate anul acesta. În primul rând, acesta a lansat o invitație la concertul „Carnavalul Filarmonicii”, de joi, 15 februarie, unde cunoscutul Giulio Marazi va fi dirijorul orchestrei.

