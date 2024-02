Ciprian Faraon, președintele organizației municipale Sibiu a Forța Dreptei și candidat desemnat la primăria Sibiu, a criticat în conferința de presă de joi, 15 februarie, bugetul local pentru anul 2024, descriindu-l ca fiind improvizat și cu un puternic iz electoral. “Un buget încropit pe genunchi, cu iz electoral, votat cu frenezie de toți consilierii locali,” a declarat Faraon, criticând lipsa de responsabilitate și asumare a implementării proiectelor bugetate.

Faraon a evidențiat lipsa de progres în proiecte cheie, cum ar fi modernizarea pieței Cibin și construcția de noi creșe și grădinițe, subliniind că majoritatea proiectelor bugetate pentru 2024 sunt încă în faze incipiente de planificare. „Nu mai spun că suntem încă la stadiul de documente tehnico-economice pentru modernizarea pieței Cibin, care lasă mult de dorit din punct de vedere al funcțiunilor și al esteticului. Și multe altele. Sunt 6 etape prevazute de lege în derularea unui proces investițional, astfel: A. etapa de planificare; B. etapa de programare, avizare şi aprobare; C. etapa de programare bugetară; D. etapa de contractare a investiţiei şi a finanţării acesteia; E. etapa de realizare a investiţiei; F. etapa de plată a investiţiei. Știti unde suntem noi cu cca 40% din proiectele bugetate ptr 2024? La început de etapă a doua. Ce șansă au să nu treacă în următoarea etapă? ” a explicat Ciprian Faraon, punând sub semnul întrebării viabilitatea acestor inițiative.

“Aqua Park nu se dorește a fi construit”

În plus, Faraon a criticat gestionarea proiectului Aqua Park, argumentând că lipsa de voință politică și dependența de parteneriatele cu sectorul privat împiedică dezvoltarea acestuia. “Eu vă pot asigura de un lucru, Aqua Park-ul nu va fi construit sub actuala conducere a primăriei Sibiu, și nu pentru că avem un an electoral și ar putea aduce schimbări la conducerea primăriei, ci pentru că nu se dorește în realitate a fi construit. Conducerea primăriei nu va îndrăzni să creeze concurență mediului privat, pentru că acel mediu privat a fost și este un partener de încredere al primăriei. Nimic grav în acest lucru, dar măcar să nu mai fie folosită această intenție de dezvoltare a Aqua Park -ului ori de câte ori vin alegerile, și în final nu se face niciodată nimic. Tot la nivel de studii vom rămâne sau în cel mai bun caz vor depăși această etapă însă, fiind o investiție mare, nu vor identifica finanțări nerambursabile pentru acest proiect. Și se blochează” a afirmat Faraon, sugerând că un parteneriat public-privat transparent și eficient ar fi fost o soluție mai bună.