Premierul Marcel Ciolacu (PSD) susține comasarea alegerilor doar dacă se va ajunge la un acord cuprinzător pentru toate scrutinurile din 2024. El dorește o modificare legislativă unică, nu pe etape.

Ciolacu a subliniat că dorește o modificare legislativă unică pentru tot anul electoral, nu pe bucăți. El a reamintit calendarul electoral existent, menționând că este pregătit să îl modifice doar dacă se va ajunge la un consens pentru comasare.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că mizează pe rațiunea partenerilor de coaliție pentru a găsi o soluție privind comasarea alegerilor europarlamentare și locale. Negocierile cu PSD vor fi reluate vineri, 16 februarie, Ciucă considerând că orice prelungire ulterioară este “inoportună”.

“Cel existent, pe 9 iunie (europarlamentarele n.red.), pe 29 septembrie localele, ultima duminică din noiembrie turul unu, la prezidenţiale, ultima sâmbătă din noiembrie, pe data de 30, că nu se poate 1 decembrie, alegeri generale, şi prima duminică din decembrie, pe 8 decembrie, turul doi la prezidenţiale. Aşa este legea în acest moment şi aşa este calendarul conform legii”, a declarat Ciolacu, scrie Digi24.

De asemenea, liderul PNL a declarat, marţi, că negocierile cu PSD privind organizarea alegerilor din acest an vor fi reluate vineri, 16 februarie, subliniind că orice prelungire ulterioară a acestora este “inoportună” şi “nu mai are niciun fel de rost”. “Vă pot spune că am întrerupt negocierile aseară, urmând a fi reluate vineri şi nu se profilează încă o decizie. Eu cred că orice prelungire dincolo de ziua de vineri este inoportună şi nu mai are niciun fel de rost să mai discutăm pentru că, pe de o parte, ocupăm spaţiul public cu un subiect care se rostogoleşte şi aşa de foarte mult timp şi, până la urmă, trebuie să vedem celelalte probleme care sunt pe agenda guvernamentală şi trebuie rezolvate”, a explicat Ciucă.

