În conferința de presă de joi, 15 februarie 2024, Constantin Șovăială, liderul Forța Dreptei Sibiu, a criticat planurile de comasare a alegerilor în România, considerându-le o încercare clară de a submina fundamentele democrației. Șovăială a argumentat că această strategie, promovată de PNL și PSD, ignoră voința populară și încalcă principii constituționale. “Am organizat zeci de alegeri în ultimii 15 ani. Îmi pot da bine seama de ce PNL și PSD vor să comaseze alegerile. Este foarte simplu și asta înțeleg și oamenii: la alegerile locale există o mobilizare mai mare, oamenii sunt mai interesați de ce se întâmplă în propria comunitate,” a declarat Șovăială, subliniind că guvernul ignoră o decizie anterioară a Curții Constituționale care a respins o tentativă similară de comasare.

„Am organizat zeci de alegeri în ultimii 15 ani. Îmi pot da bine seama de ce PNL și PSD vor să comaseze alegerile. Este foarte simplu și asta înțeleg și oamenii: la alegerile locale există o mobilizare mai mare, oamenii sunt mai interesați de ce se întâmplă în propria comunitate, decât ce se întâmplă în Parlamentele de la București sau Bruxelles. În plus, primarii sunt mai implicați în mobilizarea oamenilor, în campania proprie, decât în cea pentru Parlament sau Președinție. Guvernul trebuie să țină cont că această comasare este profund neconstituțională. Mai există o decizie în acest sens a CCR, atunci când Guvernul Boc a încercat o astfel de comasare. Problema este că nu le pasă de ce spune LEGEA și se bazează pe oamenii puși în funcție la CCR”, a declarat în conferința de presă, Constantin Șovăială, președintele organizației județene a Forța Dreptei Sibiu.

Proiecte în Parlament care ar fi prevenit protestele fermierilor și transportatorilor

Pe lângă critica adusă comasării alegerilor, Șovăială a prezentat și o serie de proiecte legislative promovate de Forța Dreptei, menite să îmbunătățească condițiile de viață ale românilor. “Forța Dreptei este partidul cu cele mai multe proiecte îndreptate spre bunăstarea românilor și stoparea sărăcirii acestei țări. Dacă proiectele depuse de parlamentarii Forța Dreptei ar fi fost votate încă de anul trecut, nu am fi avut protestul fermierilor și transportatorilor la începutul acestui an. Au fost propuse: eliminarea contribuțiilor sociale de sănătate pentru venituri din activități independente, dividende și chirii (revendicare solicitată de protestatari), abrogarea supra-impozitării contractelor part-time, anularea majorărilor de taxe locale pentru proprietate, clădiri rezidențiale și nerezidențiale, anularea impozitului de 80% din diferența pentru tranzacțiile cu terenuri agricole, vândute mai devreme de 8 (opt) ani de la achiziție. În plus, vom propune un alt proiect de lege pentru a anula toate majorările de taxe și impozite. Nu este posibil să bage mâna până la cot în buzunarele oamenilor care muncesc onest. Este o suprataxare toxică pentru România”, a mai adăugat Constantin Șovăială.

Ai aflat că