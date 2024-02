În 26 de luni, toți cei 35 de kilometri ai DJ 106 B, care leagă comuna Șura Mică de localitatea Țapu, au fost reabilitați de Consiliul Județean Sibiu, printr-o investiție de 150,35 milioane de lei.

Nu doar suprafața drumului a fost modernizată, de importante beneficii bucurându-se și locuitorii satelor tranzitate de drumul județean, cărora le-au fost amenajate trotuare și accese către proprietăți.

În plus, drumul a devenit mai sigur întrucât suprafața de rulare a fost mărită cu 0,5 m pe fiecare direcție de deplasare, a fost înlocuit sistemul de lise, parapeți metalici și semnalizare, iar terenul a fost consolidat în zonele cu risc de alunecare.

Principalele lucrări executate sunt:

reabilitarea fundației și turnarea de covor asfaltic pe 35 de km

construirea a 2 poduri noi;

reabilitarea a 5 poduri existente;

amenajarea a 141 de accese spre drumuri laterale;

amenajarea a 659 de accese către proprietăți;

13,7 mii mp de trotuare;

relocarea de rețele de utilități publice: gaz metan, distribuție energie electrică;

rigole carosabile, în interiorul localităților – 11,5 km;

33,4 km șanțuri betonate și din pământ, pentru preluarea apelor pluviale.

Lucrări de consolidare:

foraje ce au acumulat 3,4 km;

montarea a 297 de piloți de stabilizare, din beton armat;

realizarea de blocaje din piatră împănată (8.700 mc);

ziduri de sprijin pe o lungime de 1,8 km;

6,8 km de lucrări de drenaj.

Durata medie de deplasare pe drumul reabilitat a scăzut cu 30%, acesta fiind deja preferat de cei care călătoresc din Sibiu în direcția Blaj, renunțând la „clasica” variantă care trecea prin Copșa Mică.

„Prin această investiție nu am construit doar un drum, ci am reușit să îmbunătățim și condițiile de trai pentru oamenii din Șura Mică, Loamneș, Hașag, Soroștin și Țapu. Acum au trotuare, accese îmbunătățite către case și grădini, rigole pentru preluarea apelor pluviale. Am avut întâlniri în teren cu mulți dintre aceștia și, împreună cu colegii din echipa de proiect și cu constructorul, am găsit acele soluții care să le aducă un plus de confort oamenilor, respectând totodată normele de siguranță rutieră”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Lucrările de modernizare au fost executate de SC „Drumserv” SA Târgu Mureș, banii fiind asigurați din finanțările europene nerambursabile obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Operațional Regional 2014-2020, fonduri naționale nerambursabile și din bugetul propriu al Județului Sibiu.

În domeniul infrastructurii rutiere județene, se află în curs de execuție lucrările de reabilitare la DJ 141C, de la limita cu județul Alba, la Broșteni și Bogatu Român, care vor fi finalizate în vara acestui an.

De asemenea, vor începe lucrările de modernizare la DJ 106 G, Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos – Ludoș – Gusu – Dealul Bogatului și proiectarea pentru reabilitarea DJ 106 E, Cristian – Jina.

