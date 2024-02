Promenada Sibiu celebrează dragostea de sine prin campania „You Are Love” și invită vizitatorii să se bucure de spații instagramabile unice, cu decoruri și tematici speciale, unde pot imortaliza momente magice și pline de iubire, la etajul 1 al centrului comercial. Campania se desfășoară până pe 29 februarie, iar intrarea este gratuită.

Clienții centrului comercial vor avea ocazia să descopere cele trei spații amenajate cu grijă care le vor oferi o experiență memorabilă:

Prima camera este cea albastră, decorată cu norișori și care transmite mesajul „Heaven Sent”. Cea de-a doua cameră este roz, are un decor special cu blăniță și este dedicată priorității de sine. Cea de-a treia cameră se remarcă printr-un decor cu dungi roz și ornamente cu cireșe, care exprimă un sentiment dulce și plin de culoare. Mesajul său fiind „Sweet like U”.

Surprize speciale pentru membrii aplicației SPOT

În perioada 16-18 februarie, clienții pot primi o poză instant cu ei în una dintre camerele tematice pentru a imortaliza momentele de bucurie împreună cei dragi. În plus, până pe 29 februarie, cei care scanează bonurile de cumpărături din magazinele preferate și acumulează puncte în aplicația SPOT, pot câștiga un aparat foto instant în secțiunea: „Spend now and get reward”.

Pentru mai multe informații despre evenimentele organizate la Promenada Sibiu puteți consulta site-ul https://promenadasibiu.ro/ sau pagina de Facebook https://www.facebook.com/PromenadaSibiu/ .





