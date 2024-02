Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu le cere jucătorilor săi să joace fotbal ofensiv în partida de vineri, din Giulești, cu Rapid București.

Marius Măldărășanu își va înfrunta vineri fosta echipă unde a cunoscut gloria ca jucător, Rapid. Tehnicianul nu mai are demult emoții din acest punct de vedere, dar cere echipei sale să reziste la presiunea din Giulești.

”Un meci foarte greu, jucăm cu poate cea mai în formă echipă din punct de vedere al numărului de puncte. Rapid, UTA și Botoșani sunt în formă pe acest început de parte a doua a sezonului. Toate meciurile vor fi grele, important e să rezistăm la presiune, asta a cel mai important lucru în acest moment. Trebuie să jucăm fotbal, le-am spus tot timpul, mai ales cu echipele bune trebuie să joci fotbal, nu poți doar să te aperi. Rapid are foarte mulți jucători buni pe atac în duelurile unu la unu, va trebui să ne câștigăm duelurile, dar va trebui să fim dispuși la efort ca să avem mingea, dacă nu joci fotbal acolo va fi dificil, au publicul de partea lor și îi împinge de la spate în momentele grele, iar presiunea își spune cuvântul” a spus Măldă pentru paginile oficiale ale clubului FC Hermannstadt.

”Bătaia este pentru locul 6”

Sibienii sunt pe locul 6 și vor să țină cu dinții de ultima poziție de play-off. ”Mai sunt câteva etape din sezonul regular, avem un obiectiv, ca de altfel și alte 6,7 echipe, acea echipă care va rezista la această presiune a punctelor puse în joc va merge mai departe în play-off, bătaia este pentru locul 6” a anunțat tehnicianul trupei de pe Cibin.

Mino Sota este suspendat

Japonezul Mino Sota este suspendat vineri, dar Măldărășanu caută soluții să suplinească absența acestuia. ”Ne lipsește Mino, un jucător exponențial, trebuie să găsim soluții ca să îl înlocuim cu succes. Gabi Iancu și Cristi Neguț nu sunt 100%, dar am zis mereu, cine intră trebuie să vină cu plus. Noi am suferit din punctul acesta de vedere, nu au venit cu plusul așteptat de toți. Un obiectiv îl câștigă jucătorii care vin de pe bancă” a mai declarat Marius Măldărășanu.

Echipă probabilă: Căbuz – Butean, Ionuț Stoica, Găman, Opruț – Balaure, Biceanu, Murgia, Ianis Stoica – Paraschiv, Neguț (G.Iancu).

