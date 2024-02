Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat că speră într-un rezultat pozitiv în jocul de vineri, din Giulești, cu Rapid București.

Dani Coman se așteaptă la un meci extrem de dificil contra Rapidului, una dintre pretendentele la titlu din acest sezon. Oficialul clubului sibian este este convins că elevii lui Marius Măldărășanu vor da totul pe teren pentru a obține un rezultat pozitiv.

”Jucăm cu Rapidul, echipa care are patru victorii din patru meciuri în acest an. Au o echipă foarte bună, cu mulți jucători noi, dar jucători de valoare. Rapid și-a creat un grup foarte bun, o bancă de rezerve foarte bună. Orice jucător care intră pe teren poate face diferența. Rapid are cei mai mulți suporteri, mă refer la emulația creată, la investiții, la stadion, la infrastructură. Suntem outsideri, așa cum am fost mereu când am jucat contra Rapidului, dar am încredere în echipa mea, în antrenori și sper într-un rezultat bun. Chiar dacă e echipa la care țin foarte mult, sunt profesionist, sunt la FC Hermannstadt și îmi doresc să arătăm foarte bine și să câștigăm”, a spus Dani Coman la Digi Sport.

Conducătorul clubului sibian a dezvăluit că a primit multe mesaje de la fanii rapidiști, în care este avertizat că FC Hermannstadt va pierde vineri la scor. ”Am primit peste 30 de mesaje în care toți rapidiștii mi-au spus: ’Dani, suntem în cel mai bun moment’, ’Dani, vă dăm patru-cinci goluri’. Nu a fost un mesaj în care cineva să spună: ’Va fi un meci greu, dar vă batem’. Ei mă cunosc, știu că aș face orice să câștig fiecare meci, chiar și cu Rapid” a mai spus Dani Coman.

Actualul președinte al sibienilor a apărat poarta Rapidului în două perioade, 2004-2008 și 2010-2012, reușind să câștige două cupe și o Supercupă și să joace un sfert de finală în Cupa UEFA.

Partida Rapid – FC Hermannstadt este programată în Giulești, vineri, de la ora 20:00 și va conta pentru etapa 26 din Superliga.

