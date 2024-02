De aproximativ trei zile, stațiunea Păltiniș nu are curent electric după ce mai mulți brazi au căzut pe cablurile de curent. Prin urmare, atât resortul Păltiniș Arena, cât și pârtia Oncești nu funcționează ceea ce înseamnă afaceri „înghețate”.

Andy Fazekas, administratorul Păltiniș Arena a făcut o postare publică pe facebook în care își arată indignarea față de modul în care autoritățile gestionează problema, dar și cum se raportează la turismul din Păltiniș. „Păltinișul orfan, turismul și nepăsarea”, este modul în care Fazekas își exprimă primele cuvinte despre situația actuală din stațiunea montană din județul Sibiu.

„În ultimii ani, în sezonul de iarnă au fost tot mai rare zilele acelea când zăpada și vremea erau perfecte, numai bune pentru a compensa restul perioadei, unde chinuiala și cheltuiala menținerii unor pârtii decente ar fi însemnat pentru alții mai raționali ca noi, închiderea afacerii. În 2021, a fost o pană masiva și lungă de curent, datorată căderii peste liniile de curent, a copacilor crescuți de-a lungul anilor, netoaletați la timp. Urmarea? Ședințe de urgență la nivel înalt, promisiuni, toate cele “clasice” pentru a trece momentul. Noi am înghițit momeala, am rămas cu paguba, imaginea știrbită, dar cu speranța că așa ceva nu se va mai repeta”, scrie Fazekas.

Administratorul resortului amintește și de situația de anul trecut, asemănătoare celei de acum. „Vine anul 2023, și pentru a nu ne plictisi pe aceeași temă, variația a constat în faptul că tot după așa o ninsoare, în urma căreia și noi, și hotelierii din zonă speram să mai recuperăm din pagube, a venit surpriza: drumul care lega Rășinarul de Păltiniș a fost deszăpezit abia la ora…14.30. Și atunci, ca și data trecută, au urmat ședințe, promisiuni, etc. A trecut și asta”, mai spune acesta.

Citește și: Până de curent de la Păltiniș, neremdiată de 3 zile. Cad în continuare copaci peste liniile de curent. Șef Ocol Silvic: „Este foarte periculos pentru oamenii care lucrează acolo” (foto)

„Majoritatea clienților au renunțat la cazări și au plecat”

Mulți turiști au renunțat la nopțile de cazare din Păltiniș din cauza penei de curent. „ Am sărit un an, și iată 2024 a început cu temperaturi de primăvară, chiar de vară în câteva zile. Cu un efort uman, financiar și logistic care ne-a dus la limită, am reușit să menținem resortul de schi în funcțiune, iar prognoza care acum o săptămână ne anunța că va ninge destul de mult în perioada următoare, ne-a bucurat enorm, nu numai pe noi, dar și pe turiștii care au venit la schi, și au cam rezervat tot ce înseamnă cazări pe zonă. Surpriza? Este a treia zi fără curent în tot Păltinișul, majoritatea clienților au renunțat la cazări, și au plecat. În niște condiții de catalog, cu zăpadă și pârtii perfecte, pensiuni pline, soare și o atmosferă de iarnă de vis. Nu vreau să mă gândesc cu ce imagine au rămas in minte. Motivul penei de curent? Fix același, ca în 2021, la o ninsoare asemănătoare”, scrie Fazekas.

„Avem imperios nevoie de curentul din rețea”

Administratorul Păltiniș Arena spune că în 2021 li s-a promis că brazii care ajung la liniile de curenți vor fi tăiați, însă 3 ani mai târziu aceștia formează „o adevărată junglă”. Mai mult, administratorul resortului de schi avea în plan să suplimenteze zăpada naturală cu cea artificială, însă din cauza penei de curent, nu se mai poate face.

„În noaptea care urmează, singura care se anunță cu -5 grade, chiar dacă stratul de zăpadă naturală este mare, de aproape 50cm, plănuiam să mai suplimentăm cu un strat de zăpadă artificială, cu care să fim siguri că putem oferi condiții excelente pentru săptămânile de vacanță care urmează. Instalația noastră de producere a zăpezii artificiale consumă aproape 800kWh, așa că avem imperios nevoie de curentul din rețea. Pentru care plătim civilizat, regulat și întotdeauna la timp, sume colosale”, scrie Fazekas.

„Uitându-mă la soarele de pe cerul de un albastru perfect, și la nebunia asta de iarnă de sus, îmi vine să urlu de furie. Păltinișul meu drag, unde la 4 ani mi-am pus pentru prima dată schiurile în picioare, e tot mai orfan, chiar dacă a crescut mare. Este arătat doar când faptele se petrec pe scena unde e nevoie de aplauze. A fost marioneta multor cicluri electorale, și nu mă îndoiesc că așa va fi și în continuare. Mă întreb doar, pe când visul de a avea o stațiune, schițată pe hârtie acum 15 ani, cu zeci de km de pârtii, parcări încăpătoare și hoteluri pentru mii de turiști, va deveni realitate, și rămân cu un gust amar (…). Pentru prima oară, simt că încep să cred că la noi doar circul ieftin, fățărnicia, lupta pentru ciolan, promisiunile abil exprimate pentru a scăpa de pisica moartă, și nesimțirea ne vor conduce destinele o lungă perioadă de timp”, mai spune acesta.

Ai aflat că