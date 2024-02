Pasionat de pescuitul sportiv, un sibian se laudă cu capturi record de crap și somn în Spania și Austria. Marius Mărginean are 31 de ani este dulgher de meserie și este stabilit cu familia în Austria.

Marius are o poveste lungă de viață, însă din nici o perioadă a vieții nu lipsește pasiune sa pentru pescuitul sportiv. Născut în Sibiu, la doar 10 ani a fost captivat de pescuit. Împreună cu tatăl lui, tânărul mergea la pescuit la cele mai cunoscute lacuri din județ precum Șopa, Mândra și Săcel. Plăcerea de a participa la discuțiile pescarilor și bucuria de a se întoarce acasă cu captura zilei l-a fascinat de când era copil.

În anul 2003, familia Mărginean a luat decizia să se mute în Spania, însă pasiunea pentru pescuit nu a fost uitată odată plecarea în străinătate, ci din contră. Marius spune că a investit sume semnificative în accesorii pentru a putea practica pescuitul sportiv ca un profesionist „La vârsta de 11 ani am jucat fotbal la Voința Sibiu, și am fost în turneu Franța, iar prin 2003 am plecat cu familia în Spania. Am reluat fotbalul și am făcut școala în Spania. Tata fiind pescar, mergeam cu el la pescuit și cât am stat în Sibiu, dar și când ne-am mutat în Spania. La Ebru am fost de cele mai multe ori”, povestește Marius.

Pescuitul sportiv, un hobby costisitor dar care aduce satisfacție

În 2012, Marius s-a mutat împreună cu toată familia în Austria, unde și-au reluat activitățile din Spania. Pescuitul i-a urmărit și în Austria, unde merg des la cele mai cunoscute lacuri pentru a prinde crapi uriași.

„În Austria sunt dulgher, fac acoperișuri și terase, iar în timpul liber merg la pescuit. Încă mergem la pescuit împreună, eu și tata. Ultima dată am mers cu frații mei și cu tata la pescuit la Ebru, ne-am întors în Spania pentru câteva zile. Tatăl meu este foarte mândru de ceea ce fac și pe această cale vreau să îi mulțumesc din inimă pentru efortul depus. Pot spune că este un tată plin de viață și cu multă dragoste pentru familie”, spune sibianul. Marius spune că este un sport costisitor și care necesită timp, însă cu siguranță unul care te face să te simți împlinit mai ales când ai o zi norocoasă și prinzi un somn de aproape 100 de kilograme. „Din pasiune am ajuns să fac investiții costisitoare pentru a continua. Am început să am capturi din ce în ce mai mari. În 2010 au fost primele capturi uriașe de somn. Crapi prindeam între 15 și 20 de kilograme, dar somni am prins și de 2 metri, care cântăreau 82 de kilograme. Pentru pescari este foarte mult de lucru și este o investiție mare. Am fost în extaz când am prins somnul 82 de kilograme. Atunci am hotărât că trebuie să mă dedic mai mult, având o satisfacție foarte plăcută mai ales că atunci când pescuiesc mă deconectez cu totul de problemele din viața de zi cu zi. Sunt eu și peștii”, glumește Marius.

Sibianul vrea să transmită mai departe pasiunea sa și copiilor lui deoarece pescuitul sportiv este pașnic și relaxant, spune el. Marius are trei băieți, iar Kevin, cel mai mare dintre ei, deja a fost la prima partidă de pescuit. Sibianul vrea să îi mulțumească soției sale pentru răbdare deoarece câteodată o mare parte din bani și timp ajung să fie investiți în pasiunea sa.

