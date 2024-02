Reprezentanții Poliției Sibiu au observat o creștere semnificativă a șoferilor prinși sub influența substanțelor psihoactive, la volan. În 40 la sută dintre cazurile accidentelor rutiere din județul Sibiu, unul dintre șoferi se afla fie sub influența alcoolului, fie sub influența drogurilor.

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, a vorbit despre o creștere a șoferilor depistați sub influența substanțelor psihoactive. „Procentul acesta de 40 la sută este ușor ridicat față de anii anteriori din totalul infracțiunilor la regimul rutier, cu precizarea că, într-adevăr, în ultima vreme s-au înmulțit cazurile de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Din acest procent de 40%, respectiv din 350, cam 100 sunt testări sunt pentru substanțele psihoactive, iar restul sunt pentru alcool”, a declarat Șeful IPJ Sibiu.

În ceea ce privește aparatele Drug Test, IPJ Sibiu deține șapte aparate și au consumabile pentru ele încât pot testa zilnic zeci de conducători auto.

În anul 2023, poliţiștii rutieri au constatat 861 de infracțiuni la regimul rutier, dintre care peste 40% sunt infracțiuni de conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive şi au aplicat 52.858 de sancţiuni contravenţionale. De asemenea, au fost reţinute 2.964 de permise de conducere şi au fost retrase 1.758 de certificate de înmatriculare.

În perioada de referință, în județul Sibiu au fost înregistrate 490 de accidente de circulaţie ușoare, în urma cărora au fost rănite 720 de persoane.

