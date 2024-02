La finalul meciului de vineri din Giulești cu Rapid, scor 0-2, antrenorul Marius Măldărășanu (48 de ani) a tras concluziile.

Tehnicianul este îngrijorat după meciurile cu Petrolul și Rapid, în care echipa sa nu a marcat. Fostul rapidist a recunoscut că giuleștenii au fost mai buni vineri și au câștigat meritat.

”A funcționat foarte bine sistemul nostru în prima parte. În prima repriză, pe faza de atac am stat jos, am avut totuși câteva situații bune la 0-0, dar e clar că Rapidul a fost echipa mai bună. Au controlat jocul, au venit în terenul nostru, dar nu au avut ocazii în prima repriză. În a doua repriză, când am început să jucăm, au apărut golurile pe două contraatacuri. Era normal să schimbăm ceva, Găman oricum urma să fie schimbat după ce se lovise în prima repriză și avea și două galbene. Apoi am schimbat sistemul în 4-2-3-1, pe retragerea lor am câștigat și noi teren, dar nu putem spune că meritam ceva în seara asta.”

Măldă cere mai multă încredere de la jucătorii săi și spune că echipa este pe o pantă descendentă ca evoluții. ”Trebuie mai multă încredere, s-a văzut încrederea lor, ai și posesia când te miști, dai soluții jucătorului cu mingea, noi nu am făcut asta, iar ei sunt letali pe contraatac, au jucători cu calitate. Nu avem ce să facem, felicit Rapidul. Ne doare, ne-am fi dorit mai mult. Nu suntem pe o pantă bună, chiar dacă suntem acolo în luptă pentru locul șase, suferim ca joc, ca încredere” a spus tehnicianul lui FC Hermannstadt la interviurile de la Digi Sport.

”Cu Fonseca pierdem la talie și agresivitate”

Măldărășanu spune că echipa este dependentă de golurile lui Paraschiv, iar cu Fonseca pe teren echipa pierde din punct de vedere defensiv. Singurul remarcat în meciul din Giulești a fost italianul Murgia. ”Sunt jucători de care depindem, depindeam de golurile lui Paraschiv, de forma lui. Și când îl schimbăm, nici Ruben Fonseca nu este ceea ce ar trebui să fie, i-ar trebui mai multe minute, dar am pierde la talie, pierdem la agresivitate, el nu prea înțelege din punct de vedere defensiv jocul, suferim un pic. Sunt situații în care nu schimb pentru că pierdem talie și fazele fixe pot conta, pot face diferența. Indiferent cine intră, trebuie să facă totul, să vină cu un plus, dar dacă ar fi să evidențiez un jucător ar fi Murgia”, a spus Marius Măldărășanu, la finalul meciului cu Rapid.

Ai aflat că