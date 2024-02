Regele internaţional al romilor, Dorin Cioabă, acuză Administraţia Finanţelor Publice Sibiu de abuz şi se judecă cu Fiscul, care a anunţat că scoate la licitaţie în 28 februarie bunuri ale acestuia în valoare de peste 5.000 de lei, el susţinând că nu a avut activitate pe cabinetul de mediator.

“Licitaţia este pe finalul lunii, dar e contestată la Judecătorie. Ne judecăm încă. Ei (ANAF-ul n.r.) fac un abuz. Nu e vorba de o mie de euro, este vorba de nişte decizii care nu sunt legale. Eu nu le datorez niciun leu. Eu nu am avut activitate pe cabinetul de mediator. Mie mi-au făcut nişte decizii din oficiu, nişte decizii de impunere, care nu au niciun temei. Ei au zis că mi le-au publicat pe spaţiul virtual”, a declarat Dorin Cioabă, vineri, pentru AGERPRES.

Bunurile lui Cioabă pe care ANAF Sibiu a anunţat că le scoate la licitaţie, în 28 februarie, s-ar afla încă în biroul de mediator al regelui romilor, ele nu au fost confiscate. Dorin Cioabă susţine că el, în calitate de mediator, nu a avut deloc activitate, deci nu datorează nimic ANAF-ului.

“Bunurile sunt la mine în birou. Mi se pare că e un abuz din partea lor şi, până la urmă, toţi ne supunem legilor. Dacă eu aveam datorie, puteau să mă execute, că asta e legea în ţară, dar atâta timp cât eu am contestat, că e dreptul meu aşa cum am dreptul să plătesc impozite, am dreptul şi să le contest. Dacă îţi arăt nişte decizii ale lor, te cruceşti. Ăştia nici măcar nu ştiu matematică, să adune doi plus doi. De data asta, dacă era o datorie, eu o plăteam, dar nu e o datorie. Ei vin şi spun că pe cabinetul de mediator mi-au pus în fiecare an nişte dări”, a precizat Dorin Cioabă.

El a arătat că, dacă pierde la Judecătoria Sibiu, atunci el va plăti datoria de peste 5.000 de lei, dar pe urmă se va judeca pentru a-şi recupera aceşti bani de la ANAF. “O să le dau banii, dar eu la Judecătorie nu o să termin cu ei până când e licitaţia. Dacă va trebui, o să le plătesc eu datoria şi pe urmă să câştig în instanţă”, a menţionat acesta.

ANAF scoate la vânzare mobilă, un seif de metal, două televizoare, o imprimantă, care deocamdată s-ar afla în cabinetul de mediator din Sibiu al lui Dorin Cioabă.

Dorin Cioabă, care a absolvit şi Facultatea de Drept, este cunoscut drept rege internaţional al romilor, pastor la biserica din Sibiu a acestora.

În mai 2013, Dorin Cioabă anunţa că este primul mediator autorizat al acestei etnii din România şi preşedinte al Staborului (tribunal – n.r.) de la Sibiu şi că va media primele cazuri cu romi. Tot în 2013, Dorin Cioabă spunea că, în calitate de mediator şi judecător al Staborului romilor, va înfiinţa la Sibiu cel mai important tribunal al etniei, un fel de curte de apel.

