Serviciul de Salvamont Sibiu riscă să dispară odată cu ultimele măsuri fiscal bugetare, luate la nivelul Guvernului. Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, speră ca acest lucru să nu se întâmple, luând mai multe măsuri prin care să dovedească unicitatea acestui serviciu.

Serviciul Salvamont Sibiu se confruntă cu provocări semnificative în îndeplinirea misiunii de a asigura siguranța turiștilor și a drumețiilor în zona montană a județului. Invitat la Ora Locală, Dan Popescu a vorbit despre cea mai mare provocare de până acum, măsurile fiscal bugetare luate anul trecut care afectează drastic acest serviciu.

„Din păcate avem Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare. Asta înseamnă comasarea instituțiilor care au sub 50 de angajați și reducerea de personal. Noi încercăm să dovedim unicitatea serviciului. Putem intra pe excepții. Am depus un memorandum, împreună cu colegii mei de la Asociația Națională a Salvatorilor Montani, că nicio altă instituție din cadrul Consiliului Județean nu poate face această meserie. Am lucrat pe niște documente, au fost depuse către Ministerul Turismului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării. Momentan ne-a venit un aviz nefavorabil”, a spus Dan Popescu.

Memorandumul depus a fost respins, însă Dan Popescu vrea să depună un nou memorandum unde să în analiză doar salvamontul, nu și celelalte instituții din subordinea Consiliului Județean. „Am explicat și impactul financiar. Dacă am trece în subordinea unei alte instituții în cadrul Consiliului Județean, s-ar putea să se mărească salariile pe anumite posturi, deci nu se face economie. Dacă suntem obligați să reducem personalul cu 15%, asta ar însemna undeva la 3 posturi la noi. Cred că aș închide o bază. Nu o să mai putem să asigurăm permanent la Bâlea, la Păltiniș și la Negoiu. Așadar, în funcție de sezon, s-ar putea să închidem o bază. Un accidentat la Bâlea va trebui să aștepte două ore jumate trei ore până pleacă din Sibiu sau Păltiniș echipa de serviciu”, a spus Popescu.

În cadrul emisiunii „Ora Locală”, Dan Popescu a mai vorbit și despre investițiile Consiliului Județean Sibiu în ceea ce privește Serviciul de Salvamont, dar și despre deficiența de personal cu care se confruntă. Emisiunea întreagă poate fi urmărită aici

