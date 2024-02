Dani Coman, conducătorul lui FC Hermannstadt a explicat de ce prioritatea clubului este stabilitatea financiară și apoi ieșirea din insolvență, preconizată pentru la vară.

Conducătorul clubului sibian spune că ieșirea din insolvență nu ar fi deloc un impas financiar pentru FC Hermannstadt. Cum echipa nu este însă pregătită să joace în cupele europene, ieșirea din insolvență s-ar putea produce abia la vară. ”Avem discuţii frecvente despre ieşirea din insolvenţă şi vă spun cât mai serios că, dacă patronii ar vrea mâine să iasă, am ieşi. Nu e niciun impediment din punct de vedere financiar. Am vrut să stabilizăm clubul din punct de vedere financiar şi sportiv. În momentul de faţă, nu cred că suntem pregătiţi să jucăm în cupele europene. Şi atunci, nu e mai bine să mai aşteptăm un an de zile? Cred că e cea mai bună reţetă pentru un club: să stabilizeze clubul din toate punctele de vedere şi apoi să faci următorul pas” a explicat Dani Coman la Orange Sport.

”În play off, valoarea clubului crește”

Chiar dacă Sibiul nu are drept de participare în sezonul viitor al cupelor europene, Dani Coman explică că intrarea în play-off în acest sezon ar fi un avantaj important. ” Pentru că am muncit pe teren, jucătorii şi antrenorii au lucrat zi de zi. De ce să nu joci în play-off? Dacă ajungi în play-off, tu ca jucător te gândeşti să joci cât mai bine, chit că pleci de la Sibiu. Una e să pleci din play-out şi alta e să pleci de la locul 3. Valoarea jucătorilor creşte, valoarea clubului creşte. Sponsorii vor veni altfel”, a mai spus Coman.

FC Hermannstadt ocupă locul 6 în Superliga și va juca vineri, în deplasare, cu Rapid București. Dacă va ieși la vară din insolvență, FC Hermannstadt va avea drept de participare în sezonul 2025-2026 al cupelor europene. Astfel, sibienii vor putea ataca din sezonul viitor un loc de cupă europeană.

Regulamentul UEFA prevede că un club care primeşte protecţie faţă de creditori nu poate participa în cupele europene decât dacă iese din insolvenţă cu 12 luni înainte de începerea sezonului în care doreşte să evolueze. Sezonul competiţional al UEFA începe în fiecare an la 1 iunie şi se încheie la 31 mai.

Ai aflat că