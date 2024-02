Liderul Ligii 2, CSC 1599 Șelimbăr va disputa la Cisnădie ultimele două jocuri de pe teren propriu din sezonul regular.

Președintele secției de fotbal de la CSC 1599 Șelimbăr, Remus Șerban a anunțat că primele două jocuri oficiale pe teren propriu din acest an ale ”călăreților roșii”, cu CS Mioveni (etapa 17) și Chindia Târgoviște (etapa 19) se vor disputa pe Stadionul Cisnădie.

”Până la terminarea campionatului regular mai sunt două meciuri, pe care le vom disputa la Cisnădie, după care vom vedea. În funcție de programul echipei FC Hermannstadt, vom vedea dacă vom putea juca meciurile din play-off-ul Ligii 2 pe Municipalul din Sibiu. Avem deschidere totală din partea Municipalității din Sibiu și a conducerii clubului sibian, dar vedem ce se va întâmpla în funcție de programul echipei de Liga 1” a anunțat Remus Șerban.

”Ne-am întărit în toate compartimentele”

Oficialul clubului șelimbărean este convins că lotul este unul mai puternic decât în prima parte a sezonului. ”Echipa se prezintă foarte bine, am avut un cantonament extraordinar în Antalya, Claudiu Niculescu chiar le-a spus băieților că a fost unul din cele mai reușite cantonamente la care a participat, din toate punctele de vedere. Am avut acolo patru meciuri puternice, am făcut o victorie și trei egaluri, au fost jocuri consistente de care am fost foarte mulțumiți. Am mai adus câțiva jucători pe toate compartimentele, dar acolo unde a fost necesar, în rest mergem pe același lot, pe omogenitate și ne dorim să mergem la fel de bine. Ne-am întărit în toate compartimentele. La echipă este liniște, suntem mult mai încrezători, asta a făcut diferența și a făcut să fim pe locul 1” a explicat Șerban la Metropola TV.

Cum jucătorii au trecute în contracte prime de joc și de obiectiv, CSC Șelimbăr va lupta pentru o clasare cât mai bună în play-off, chiar dacă nu are drept de promovare. ”E greu să ajungi pe primul loc, dar și mai greu e de menținut pe această poziție. Este o presiune destul de mare, încercăm să îi facem față și sperăm noi că o să reușim. Avem bonusuri la victorie și bonusuri de obiectiv pentru play-off și câștigarea campionatului. Ne vom lupta ca să terminăm pe locul 1 și ne vom juca șansele în mod egal cu aceeași determinare” spune șeful secției de fotbal a liderului Ligii 2.

”Claudiu nu are motive să plece”

Antrenorul Claudiu Niculescu este artizanul performanțelor din acest sezon ale ”călăreților roșii”, iar el ar putea fi tentat de oferte din Liga 1. Niculescu a refuzat până acum oferta primită de la Dinamo și a preferat stabilitatea de la Șelimbăr.

”Claudiu și-a pus amprenta asupra echipei, jocului și a jucătorilor și asta a fost foarte important în parcursul nostru extraordinar și a ajunge pe locul 1. Dacă vreodată Claudiu Niculescu va dori să plece, nu ne putem pune împotriva dorinței sale, știu că pentru el e un lucru extraordinar să antreneze la un nivel superior, dar încercăm cu toate puterile să îl ținem la noi. El se simte foarte bine aici, atâta timp cât sunt rezultate și proiectul este unul foarte serios, cred că nu are motive să plece. Trebuie să terminăm campionatul pe o poziție cât mai bună, mai avem un pic să atingem obiectivul să ajungem în play-off și sper să continuăm și din vară alături de Claudiu și cred că și el ” a mai spus Remus Șerban.

