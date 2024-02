Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman încă speră la play-off, dar crede că echipa sa are nevoie de minim 9 puncte în ultimele 4 jocuri din sezonul regular.

Echipa lui Marius Măldărășanu a cedat vineri în deplasare, 0-2 cu Rapid București, în etapa 26 din Superliga. Sibienii sunt în scădere de turație pe final de sezon regular, dar conducătorul clubului, Dani Coman nu și-a pierdut speranța la play-off.

”Nu e dureroasă sub nicio formă înfrângerea cu Rapid, e un meci de campionat, în care am întâlnit o echipă foarte bună. Mie mi-a plăcut echipa mea, mai ales a doua repriză, ne-am creat situații de a marca, păcat că nu am înscris. Dacă până acum nu eram mulțumit de joc, în meciul cu Rapid am fost mulțumit de joc, dar nu de rezultat. Dacă aveam mai multă încredere, puteam obține mai mult. Mai avem patru meciuri, dacă vom câștiga trei, ne merităm locul în play-off, dacă nu, ne vom lupta pentru evitarea retrogradării” a anunțat Dani Coman la finalul jocului de vineri seara din Giulești, scor 0-2.

Sibienii mai au de jucat în sezonul regular cu FC U Craiova (acasă, etapa 27), Dinamo (deplasare, etapa 28), Oțelul Galați (acasă, etapa 29) și CFR Cluj (deplasare, etapa 30). FC Hermannstadt a coborât pe locul 7, la un punct în spatele Petrolului, care a urcat pe 6, însă sibienii mai pot fi depășiți și de alte echipe până la finalul etapei.

”Sentimente ciudate pe care le trăiesc în Giulești”

Coman spune că Rapidul, echipa sa de suflet poate lua în acest sezon titlul în Superliga, deși FCSB este lider detașat. ”Vedeți ce jucători au intrat de pe bancă și o să vă faceți o părere dacă Rapidul merită să se lupte pentru câștigarea campionatului. Au intrat Petrila, Hasani, Funsho, Oaidă, jucători foarte buni. Asta arată că Rapid e un club puternic, care vrea performanță, care investește în jucători experimentați și tineri, merită aprecierile. Au un lot foarte bun și merită să se lupte pentru câștigarea campionatului. Au toate condițiile, stadion, suporteri, au stabilitate din toate punctele de vedere. Sunt sentimente ciudate pe care le trăiesc în Giulești, așa simt eu”, a spus Dani Coman, la finalul meciului cu Rapid.

