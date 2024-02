Irina Ene este o tânără artistă care urmărește întotdeauna să fie autentică. După o experiență dezamăgitoare trăită în galeria UAP din Piața Mare, când trecătorii intrau dornici mai degrabă să guste prăjituri în loc de artă, s-a gândit să imagineze un experiment artistic și social. În galeria devenită cofetărie, i-a provocat pe sibieni să calce cu bocancii pe tablouri de artă.

Nu, nu e nevoie să ne scandalizăm, deși tablourile reprezintă opere ale unor monștri sacri ai picturii românești, Irina a folosit pentru acest experiment reproduceri realizate chiar de ea. Evenimentul s-a numit ironic „T’Artă”, combinând apetența trecătorilor pentru dulciuri și răcoritoare cu lipsa interesului pentru actul artistic.

„Artistul e un personaj implicat în societate. Și actiunea pe care a făcut-o Irina aici a fost o reacție artistică vizavi de societatea în care trăim. Foarte puțini artiști o să vedeți manifestând cu pancarte, în Piața Mare, sau mergând la mitinguri ordinare. Noi reacționăm și avem posibilitatea să reacționăm prin ceea ce facem, prin creația noastră. Și Irina tocmai asta a făcut”, a declarat Florin Viorel, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu.

„De cele mai multe ori, conceptul este mai important decât estetica lucrărilor, dar nu ignor cu totul partea estetică. Cumva încerc să combin și materiale, și cuvinte, și concept, experimente, performance. Practic încerc să găsesc mereu o rețetă potrivită pentru un anumit proiect. Am lucrat cu sânge, am lucrat cu ulei, am lucrat cu ruj, cu piatră. Astăzi am lucrat cu fotografie, pentru care am avut un colaborator fotograf, Paul Brus se numește, am lucrat cu imagini video, pentru care m-a ajutat Gabriel George, am făcut pictură în ulei, am avut concept, am avut versuri și prezentare”, își sintetizează Irina Ene maniera de lucru.

Pentru realizarea experimentului T’Artă, Irina Ene a folosit reproduceri după Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu și Theodor Aman. Lucrarea lui Aman, întemeietorul primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București, intitulată Natură moartă cu cireșe, poartă în loc de semnătura artistului cuvintele „Pentru T’Artă”, ca o anticipare a faptului că lucrarea avea să fie călcată în picioare în numele artei.

„Azi, le ofer ce au visat. Tartă, TARTĂ! Căpșuni pe pereții galeriei de artă. Creioanele și pensulele toate au devenit ingrediente pentru tarte”, declamă teatral Irina Ene în videoclipul prezentat la „finisaj”, pentru a surprinde întregul parcurs al performance-ului imaginat de ea.

Întrebarea care a rămas neformulată până acum o punem noi: dacă vi s-ar servi o felie de tartă, ați călca cu bocancii vreo operă de artă?