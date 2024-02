Teodora și Andrei, un cuplu de tineri din Sibiu, trăiesc o aventură de neuitat în Laponia, unde lucrează la un job sezonier care le oferă venituri considerabile și experiențe unice. De doi ani, cei doi tineri se bucură de magia iernii la Polul Nord, înconjurați de zăpadă, reni și câini Husky.

Totul a început cu o ofertă neașteptată: Teodora, studentă la Administrarea Afacerilor, a aplicat online pentru un job în Laponia. Fără experiență relevantă, dar cu mult curaj și dorință de aventură, a fost acceptată împreună cu prietenul ei, Andrei.

”La nici o săptămână, am fost întrebată dacă pot călători în următoarele 24 de ore în Laponia. Le-am zis că pot, dacă vine și prietenul meu cu mine. El nici nu știa că am aplicat la acest job. Mi-au zis că OK, facem un interviu și cu el. Le-a plăcut și de Andrei. Ne-au făcut oferta pentru un contract de trei luni și jumătate. Mi-am amânat examenele pentru sesiunea de restanțe, am avut înțelegere din partea profesorilor. Am semnat contractul și am primit biletele de avion. Salariul era foarte bun comparativ cu România”, ne-a mai spus Teodora.Aici se plimbă reni peste tot. Eu nu am mâncat, dar prietenul meu a mâncat și i se pare delicioasă”, a adăugat tânăra, scrie Gândul.

Se ocupă de turiștii din Marea Britanie, de la vânzarea de excursii opționale la organizarea de aventuri cu reni și Husky. Au avut parte de un training intens, care i-a familiarizat cu specificul locului și cu nevoile turiștilor.

Au trăit temperaturi de până la -40 de grade Celsius, s-au obișnuit cu zilele întunecate din decembrie și au văzut aurore boreale spectaculoase. Teodora povestește că la început a fost un șoc, dar acum apreciază frumusețea aparte a Laponiei.

Pe lângă job, cei doi tineri se bucură de frumusețea naturii, de plimbări prin pădurea înzăpezită și de liniștea magică a locului. Se simt ca într-un basm, înconjurați de zăpadă și de minunile iernii la Polul Nord.

Această experiență le-a oferit șansa de a se dezvolta personal și profesional, de a descoperi o cultură nouă și de a trăi momente de neuitat. Teodora și Andrei sunt un exemplu pentru tinerii care visează la aventură și la descoperirea lumii.

Cei doi tineri români au impresionat prin seriozitatea lor, care a dat roade. Au gestionat ca adevărați profesioniști vacanțele grupurile de britanici, având fiecare în jur de 1.000 de turiști pe săptămână. Datorită performanțelor pe care le-au avut în vânzări, la distanță mare față de colegii lor din alte țări, Teodora și Andrei au fost promovați

.”De exemplu, primești cazare la hotel de 4 stele și mâncare în regim all inclusive foarte diversificată, din bucătăria internațională. Ai acces la SPA, ai inclus cel mai bun echipament de schi, dar și skipass-ul, care costă 700 de euro, Levi fiind o stațiune de schi foarte mare, ai reduceri la toate barurile. Nu avem niciun fel de cheltuială. Ca salariu, se câștigă între 2.500 de euro și 4.000 de euro, în funcție de performanță”, ne-a mai spus Teodora, care se află deja la al doilea contract în Laponia, unde va reveni în luna noiembrie.

