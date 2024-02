Primarul Astrid Fodor a semnat luni, 19 februarie, contractul pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic și execuția lucrărilor de reabilitare a Colegiului Național Pedagogic Andrei Șaguna în vederea îmbunătățirii eficienței energetice. În urma unei proceduri publice de achiziție, acesta a fost încheiat cu asocierea SC Total NSA AG Construct SRL & SC Allbizz SRL.

“Investiția are o valoare de 10,1 milioane de lei, din care 8,3 milioane lei din fonduri europene nerambursabile, iar restul din bugetul local. Primele 2 luni vor fi rezervate proiectării și obținerii avizelor, iar de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, constructorul are la dispoziție 12 luni pentru a le executa. Această eficientizare energetică, un tip de investiție pentru care am inițiat-o pentru un număr de 16 unități de învățământ din Sibiu, presupune pe lângă lucrările specifice și o modernizare a spațiilor interioare, de la geamuri și până la tencuieli și zugrăveli.” a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Contractul include următoarele lucrări:

Montarea unui sistem de panouri solare fotovoltaice pe acoperiș, care vor produce energie electrică pentru iluminat și consumul auxiliar din centrala termică

Modernizarea instalației de producere a energiei termice, prin dotarea centralei termice cu pompe de căldură aer-apă

Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED, eficiente energetic, pentru reducerea costurilor cu energia consumată, dar și pentru a asigura o luminozitate îmbunătățită. Noul sistem de iluminat va fi comandat de la distanță pentru adaptarea intensității

Crearea unui sistem de ventilație a spațiilor

Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice astfel încât să permită gestionarea acestora în funcție de gradul și timpul de ocupare al clădirii

Înlocuirea tâmplăriei exterioare din PVC cu tâmplărie din aluminiu si geam termoizolator

Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel

Refacerea trotuarelor perimetrale

Tratarea cu soluții ignifuge și biocide a elementelor din lemn ale șarpantei existente.

Reamintim că Primăria Sibiu a depus în cadrul PNRR un al doilea proiect pentru Colegiul Andrei Șaguna, pentru extinderea acestuia și implementarea măsurilor în vederea dobândirii statutului de școală verde. Proiectul care este gestionat prin Ministerul Educației se află în prezent în evaluare, iar dacă va fi aprobat, va însemna o investiție de peste 34 de milioane de lei.

