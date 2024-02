Ciupercăria familiei Muntean din comuna Poplaca, județul Sibiu, este un exemplu remarcabil de afacere de familie construită cu pasiune, perseverență și spirit antreprenorial. Înființată în 2003 de Ion Muntean, afacerea a crescut și s-a diversificat de-a lungul timpului, devenind o sursă importantă de venit pentru familie și un model de succes în zonă.

”Prima ciupercă care am făcut am făcut champignon, dar am făcut champignon numai să văd cum iase champignon-ul, că apoi am renunțat. E foarte complicat să-l faci. Pe urmă a făcut pleurotus”, își amintește Ion Muntean, scrie agrointel.ro

De la o pasiune la o afacere prosperă

Totul a pornit de la pasiunea lui Ion Muntean pentru ciuperci. A cumpărat o carte despre cultivarea ciupercilor și a început să experimenteze în mod artizanal. Primele ciuperci au fost dăruite prietenilor, iar ulterior a pornit și producția pentru comercializare.

Cei doi fii ai lui Ion Muntean, Claudiu și Gabriel, s-au alăturat afacerii familiei, aducând un suflu nou și contribuind la dezvoltarea și diversificarea producției.

”La compost noi nu folosim substanțe chimice. Încercăm să avem un produs cât mai curat inclusiv în partea de compost cât și în partea de producție, nu ne atingem de substanțe chimice cât este în perioadă de producție. Compostul conține paie care sunt pasteurizate la o anumită temperatură timp de mai multe ore, paie de triticale, în general se preferă un mixt de paie, din mai multe culturi, grâu, se preferă ovăzul, paie de ovăz și orz, dar cel de orz e mai greu de găsit. Paiele le luăm din zona noastră, din zonă montană, deoarece avem și autorizație pe produs montan și oarecum suntem obligați să luăm paiele din zonă montană, le luăm de la un fermier pe care îl cunoaștem, știm ce substanțe folosește, cât azot dă la hectar și atunci avem un control la compostul nostru. Sămânța de ciuperci, din păcate, trebuie să o luăm din Ungaria. Nu avem producători locali de încredere sau chiar dacă avem sunt distribuitori la un preț mult mai mare și amestecate și puse în sac”, explică, în cadrul reportajului din cadrul emisiunii Agrostrategia, Claudiu Muntean.

Astăzi, ciupercăria se întinde pe o suprafață de 500 de metri pătrați pe trei nivele și are o producție anuală de 25 de tone de pleurotus. Pe lângă producția de ciuperci proaspete, familia Muntean valorifică și compostul rezultat din producție, iar recent a lansat și o gamă de ciuperci murate.

Investiții în modernizare și diversificare

Cu ajutorul fondurilor europene, familia Muntean a reușit să modernizeze și să extindă ciupercăria, investind în utilaje moderne și eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, au construit o agropensiune turistică, care va diversifica activitatea fermei și va oferi o sursă suplimentară de venit.

”Eu de profesie sunt inginer, inginer electromecanic, domeniu în care n-am activat deloc. N-am activat din cauză că încă din liceu noi ne-am ocupat cu ciupercile și treptat am observat că e o activitate mai plăcută decât statul într-o fabrică, în stres și în altele și am ajuns la concluzia că nu o să profesez în meseria ce am studiat-o. Eu în cadrul fermei mă ocup de partea administrativă, clienți și m-am ocupat de accesarea fondurilor europene și tot ce a implicat treaba asta furnizorii, constructorii, arhitecți. În anul 2016 am accesat pe măsura 4.1 un proiect pentru modernizare la ciupercărie, modernizare și extindere în valoare de 300.000 euro. Ulterior, un an mai târziu, am prins condițiile și punctajul bun pentru a accesa pe măsura 6.4 pe crearea de activități non-agricole, am făcut o agropensiune turistică, să diversificăm activitatea. Pensiunea este aproape de finalizare. A întâmpinat foarte multe piedici pe parcurs, dar cu greu le-am depășit și ducem proiectul la finalizare”, ne-a declarat Gabriel Muntean.

Ciupercăria familiei Muntean este o poveste de succes care demonstrează că prin pasiune, muncă perseverență și spirit antreprenorial se pot obține rezultate remarcabile. Afacerea lor este un model de urmat pentru tinerii care doresc să se implice în agricultură și să construiască o afacere prosperă în mediul rural.

Ai aflat că