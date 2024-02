Două evenimente extraordinare marchează finalul sezonului de iarnă: Bikini Race și Slide and Freeze. Aceste evenimente aduc o combinație captivantă de distracție și competiție pentru toți iubitorii sporturilor de iarnă și nu numai.

Bikini Race – 3 Martie 2024, ora 14:00

Pentru a sărbători Ziua Femeii într-un mod unic și plin de energie, Păltiniș Arena găzduiește a 9-a ediție a concursului Bikini Race. Evenimentul se adresează exclusiv femeilor cu vârsta minimă de 16 ani și promite o experiență de neuitat. În cadrul concursului, participantele vor avea oportunitatea să își demonstreze abilitățile într-o varietate de probe, de la slalom pe schiuri și/sau snowboard, până la construirea de oameni din zăpadă și aruncarea la țintă. Înscrierile sunt deschise online până la data de 1 Martie 2024, ora 16:00, sau la fața locului în ziua concursului până la ora 12:00, fără taxă de participare. Concursul va fi prezentat de vedeta TV Cosmina Păsărin. Marea câștigătoare a concursului va fi premiată cu un voucher în valoare de 2500 de lei la magazinul Hervis Sibiu și un ciubăr mobil, pentru două zile, oferit de Ciubărescu. Locul secund primește voucher de 1500 de lei și un ciubăr mobil pentru o zi iar ultimul loc de pe podium va fi premiat cu voucher de 800 de lei și un discount considerabil la închirierea ciubărului mobil.

Slide and Freeze – 9 Martie 2024, ora 13:00

Pentru a încheia sezonul de iarnă în stil grandios, Păltiniș Arena vă invită la Slide and Freeze, un eveniment plin de distracție și aventură. Competiția Slide and Freeze cuprinde două categorii principale: Slide and Freeze și Ambarcațiuni. Participanții vor concura într-o serie de probe amuzante, de la aquaplanare pe apă până la construirea de ambarcațiuni inovatoare și alunecarea pe zăpadă. Înscrierile sunt deschise online până la data de 8 Martie 2024, iar taxa de participare este gratuită. Câștigătorii la ambele categorii vor primi vouchere Hervis, skipass-uri de sezon și alte surprize.

Păltiniș Arena le mulțumește tuturor sponsorilor, partenerilor și participanților pentru sprijinul lor continuu și contribuția la succesul acestor evenimente de excepție.

