FC Hermannstadt a avut în iarnă discuții pentru vânzarea lui Mihai Butean și Silviu Balaure, dar a declinat ofertele.

Nu doar ghanezul Baba Alhassan a stârnit în această iarnă interesul altor grupări. Conducerea lui FC Hermannstadt a avut discuții cu cluburi din străinătate pentru cedarea jucătorilor de bandă dreaptă Mihai Butean și Silviu Balaure.

După cedarea lui Baba Alhassan la FCSB pentru 600.000 euro, sibienii au sistat orice altă discuție pentru transferul altui jucător, pentru a nu slăbi lotul.

”Am stabilit cu Ștefan Băcilă să îl vindem doar pe Baba Alhassan, nu puteam descompleta lotul, mai ales că ne dorim mult să mergem în play-off. Au fost discuții din străinătate pentru Butean și Balaure, dar nu le-am continuat. Am vândut de 1.350.000 euro în ultima jumătate de an, sunt drepturile tv, contribuția de la Primăria Sibiu, așa am adus și noi mai puțini bani” a spus Claudiu Rotar, unul dintre acționarii clubului FC Hermannstadt.

Sibiul a vândut din ce în ce mai bine, vârful fiind reprezentat de Baba Alhassan pentru 600.000 euro și un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Atacantul Daniel Paraschiv putea face iarna trecută obiectul celui mai important transfer al lui FC Hermannstadt, însă jucătorul a refuzat oferta tentantă de la Dinamo Kiev, care oferea 1,2 milioane de euro.

