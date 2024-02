Pentru a mai spera la play-off, FC Hermannstadt are mare nevoie de victorie în disputa de vineri, de la ora 17.00, cu FCU Craiova 1948.

Sibienii nu au câștigat în ultimele trei etape și acum ocupă locul 7, cu 34 de puncte. De altfel, echipa lui Măldărășanu nu a marcat în ultimele două runde. Oltenii lui Mititelu sunt situați pe 12, cu 30 de puncte și sunt deasupra locurilor de baraj. Sibienii sunt solizi acasă, acolo unde au pierdut doar o dată, 0-1 cu Farul.

Marius Măldărășanu le cere jucătorilor săi să profite de erorile din apărarea oltenilor și să fie preciși în fața porții adverse, dar să nu neglijeze nici defensiva.

”Fiecare punct pentru noi este foarte important, victoria este extraordinară, punct cu punct se adună, înfrângerea e dureroasă. Și dacă nu aveam șanse la play-off ne doream să câștigăm vineri, ca în fiecare meci. Mai sunt patru etape, nu ne facem calcule, depinde și de celelalte rezultate, însă ne dorim să câștigăm. Au fost meciuri mai puțin bune în ultima perioadă, trebuie să câștigăm pentru a spera la ce își dorește toată lumea. FC U Craiova 1948 este foarte bună, are mulți jucători cu calitate, o echipă care joacă la extreme, ori e albă ori e neagră, gri mai puțin, au plusurile lor și trebuie să fim foarte exacți în defensivă, au inexactități în apărare și trebuie să fim preciși, așa cum nu am fost în multe jocuri, altfel am fi fost foarte sus în clasament. Suferim din cauza lipsei de precizie în fața porții, am discutat asta mereu, jucătorii sunt conștienți, am avut multe ocazii și cred că lucrurile acestea se vor întoarce mai devreme sau mai târziu” a spus Marius Măldărășanu.

Tehnicianul le reamintește jucătorilor săi meciurile bune din acest sezon, în care au confirmat că au calitate. ”Trebuie să marcăm goluri, avem potențial, am făcut meciuri bune în trecut, am dat goluri, vreau să arătam ca joc cum am arătat cândva. Noi când am jucat prost nu am câștigat. Am jucat și bine și am pierdut puncte, dar când joci bine ai o șansă în plus să câștigi” a mai spus tehnicianul sibienilor.

”Suferim de scenarită”

Măldărășanu a avut și el o replică după declarațiile lansate de Gigi Becali, care a pus sub semnul întrebării corectitudinea meciului Rapid – FC Hermannstadt 2-0. ”Poți să te amuzi dar suntem în 2024 și suferim de scenarită. Când am pierdut cu FCSB, odată și cu vânzarea lui Baba, au venit din alte direcții același gen de situații, oricum am da-o nu e bine. Nu se pune problema, mergem liniști acasă, dormim liniștiți

Echipă probabilă: Căbuz – Butean, Ionuț Stoica, Găman, Opruț – Balaure, Sota, Murgia, Ianis Stoica – Paraschiv, G. Iancu (Neguț).