Ultimul weekend din luna februarie la Sibiu se anunță plin de evenimente atât pentru adulții care vor să sărbătorească Dragobetele, cât și spectacole și ateliere interactive pentru copii.

Sibienii au o gamă variată de evenimente și activități dintre care pot alege pentru petrecerea timpului liber. De la petreceri, până la drumeții „cu surprize” și filme noi la CineGold Sibiu.

Petrecere de Dragobete, marca Backyard

Cum să sărbătorești o zi specială, dacă nu cu muzică bună și distracție până dimineața. Backyard a pregătit, așadar, un party de neratat pentru cei care vor să danseze toată noaptea. Backyard X: Cupid’s Last Dance este marele party anunțat sâmbătă 24 februarie, la Redal Expo. Sebastian, DJ Deny și Tinu sunt cei care vor face atmosferă în noaptea când iubirea va pluti în aer.

Prețul biletelor online este de 50 de lei, iar cei care vor cumpăra biletele de la intrare vor trebui să plătească 70 de lei. Party-ul începe de la ora 21.00.

Concert la Filarmonica de Stat

Sibienii sunt așteptați la concertul simfonic de joi seară de la Filarmonica de Stat din Sibiu. Cei mici pot participa, de asemenea, la atelierele de origami „Inimi”, organizate vineri de la ora 10.00, 11.00 și 12.00 în Sala “Henry Selbing”. Prețul biletului este 10 lei, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0735566486.

Filme noi, la CineGold

În acest weekend la CineGold sunt difuzate cele mai noi filme din luna februarie. Sibienii, și nu numai, vor putea urmări în premieră „În numele pământului”, „Sauna Secretelor”, „Zona de Interes”, „Dragoste la foc mic”, „Bob Marley: One Love” și „Povestea magică a fluturilor” și în avanpremieră pot fi urmărite „Baghead: Mesagerul Morții”, „Prietenul meu, Delfinul” și „Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training”.

Drumeții și certificate de căsătorie pentru 24 de ore

Cei în căutarea unor experiențe inedite, sâmbătă, de Dragobete, se pot căsători pentru 24 de ore, la Cabana Bârcaciu. La 1550 de metri altitudine, îndrăgostiții vor primi un certificat de căsătorie, valabil o singură zi, evenimentul fiind „udat” cu un pahar de afinată. Descoperă mai multe drumeții și evenimente pe www.aniidrumetiei.ro.

Papanași Fest la Căsuța MGS

Sibienii sunt invitați la Căsuța MGS pentru a sărbători Dragobetele într-un mod inedit. Atât sâmbătă, cât și duminică, la Căsuța MGS vor fi preparați papanași proaspeți. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc aici.

Conferință „Monitorizarea pacientului Critic”

Conferință „Monitorizarea pacientului Critic” va avea loc în perioada 22-24 februarie, la Hotel Ramada Sibiu, unde se pune accentul pe experiența practică și evoluția continuă a practicilor de îngrijire a pacientului.

Silent Party, la Shopping City Sibiu

Sâmbătă, pe 24 februarie, între orele 14:00 – 18:00, cei mici sunt invitați în zona Info Point-ul de la Shopping City Sibiu, la o petrecere specială: Silent Party. În cadrul evenimentului, copiii vor avea parte de distracție și aventură cu un spectacol de pantomimă și o reprezentație fascinantă a poveștii “Scufița Roșie”. Intrarea este liberă atât pentru copii, cât și pentru restul familiei.

Cenușăreasa – Doar o poveste?

Cei mici sunt așteptați și la Teatrul Gong unde va avea loc spectacolul „Cenușăreasa – Doar o poveste?”, sâmbătă de la ora 18.00. Spectacolul este recomandat copiilor peste 3 ani, iar intrarea costă doar 12 lei.

Meci pe Stadionul Municipal

Cei interesați pot să își susțină din tribune echipa preferată vineri, de la ora 17, la meciul dintre FC Hermannstadt și U Craiova, pe Stadionul Municipal Sibiu. Sibienii au nevoie de o victorie ca să rămână în cursa pentru un loc în play off.

