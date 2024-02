Echipa de robotică de la Colegiului Național Samuel von Brukenthal din Sibiu, „Gear Maniacs Junior”, a participat weekend-ul trecut, la concursul First Lego League Challenge, reușind să se califice la etapa națională, care va avea loc la Brașov, la începutul lunii martie.

Concursul FIRST LEGO League introduce conceptul STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) copiilor cu vârste între 4 și 16 ani, prin învățare practică, distractivă și palpitantă. Elevii s-au bucurat enorma de reușită și speră să exceleze și la etapa națională.

„A fost o bucurie imensă. Elevii s-au bucurat foarte mult. Și-au dorit foarte mult să se califice în etapa următoarea. Pregătirile pentru concurs au început imediat după încheierea sezonului trecut. Copiii s-au gândit să îmbunătățească algoritmul, s-au întâlnit în vacanța de vară și au lucrat. După achiziționarea kitului de robotică am început pregătirea pentru proiectul de inovare”, a spus prof. coordonator Mihaela Hadăr.

În urma parcurgerii tuturor etapelor de concurs, Gear Maniacs Junior a fost desemnată de juriu drept cea mai bună echipă, și care are cel mai bun spirit de echipă. Totodată, proiectul de inovare creat și prezentat, respectiv aplicația Bruk ArtHub a obținut locul al II-lea.

„În această aplicație am încărcat evenimentele culturale din școala noastră. Aici am inclus proiectele din sfera artelor – dansuri săsești, artă culinară, broderie, proiecte Erasmus. În această aplicație am înscris și proiectele caritabile din școala noastră, bazarurile care sunt cele mai importante evenimente de la noi”, a spus prof. coordonator Mihaela Hadăr.

Membrii echipei sibiene au mai obținut și locul a III-lea pentru proiectarea ingenioasă a unui robot, care a executat numeroase misiuni programate de elevi. De la începutul anului școlar 2023-2024, echipa Gear Maniacs Junior a făcut tranziția de la EV3 Classroom către MicroPython și GitHub pentru programarea și colaborarea mai eficientă în proiectele lor de robotică. Elevii au dezvoltat un algoritm de poziționare precisă a robotului pe harta de joc și au îmbunătățit mobilitatea robotului, prin implementarea unei curele și a unui design mai compact.

Echipa Gear Maniacs Junior a fost înființată în pandemie, la inițiativa unui elev din Colegiul Brukenthal și a doamnei profesoare Delilah Florea, avându-l ca team leader pe Alexandru Sofonea, pe atunci elev în clasa a VII-a. În prezent, în cadrul echipei sunt elevi din clasa a șasea, a șaptea și a opta de la „Brukenthal”. Printre acțiunile publice desfășurate de Gear Maniacs Junior se numără Proiectul ROBOSCHOOLS, susținut în cadrul participării la Maratonul Internațional Sibiu 2023, proiect pe care membrii echipei l-au prezentat în mai multe școli sibiene, ”alfabetizând” astfel tehnologic alți elevi, cărora le-au dezvăluit din tainele roboticii, apelând inclusiv la spiritul ludic, prin organizarea mai multor meciuri de fotbal cu roboții în sălile de clasă.

Ai aflat că