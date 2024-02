După succesul lui FC Hermannstadt de vineri, 1-0 cu FC U Craiova, scor 1-0, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a subliniat faptul că punctele de pe Municipal au fost unele meritate.

Măldărășanu a fost mulțumit de faptul că echipa sa a jucat cu încredere, chiar dacă golul a venit târziu, în minutul 88. ”Prima repriză a fost foarte bună din punct de vedere tactic. Au ajuns la poartă doar la o lovitură liberă, când jucătorul lor a pus capul, mai avea puțin și îl punea la nivelul solului. Nu am avut ocazii, dar am fost peste ei. Îi felicit pe băieți pentru că au jucat cu încredere. Nouă asta ne trebuie, când jucăm cu încredere, putem bate pe oricine. Cred că meritam victoria, am stat în jumătatea lor, nu i-am lăsat să joace, am câștigat duelurile, chiar era păcat dacă nu marcam golul victoriei. Toți cei care au intrat au adus un plus de data asta. Au foarte multă calitate, dacă îi lași să joace, este foarte greu. Felicit băieții, a fost o victorie meritată, chiar dacă e obținută pe final. Ne-a pus probleme și terenul, am alunecat în câteva momente. Avem șansa noastră pentru play-off, suntem acolo și ne batem până la capăt” a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviul de la finalul meciului cu FC U Craiova 1948.

Tehnicianul spune că finalurile de joc l-au albit. ”Am albit la Sibiu, sezonul trecut am câștigat câteva meciuri pe final, dar am și pierdut puncte pe final, poate atunci am fost puțin deasupra. Chiar mă bucur și pentru Ruben Fonseca că a spart gheața. Are o calitate extraordinară, trebuie să mai lucreze la agresivitate, nu poți să joci doar din gleznă. Sezonul ăsta suntem cam pe minus la punctele pierdute pe final de joc, de data asta s-au întors.”

Gabi Iancu, critic cu publicul sibian. ”Mi-aș dori să ne susțină mai mult”

La flash-interviurile de la finalul jocului de pe Municipal, atacantul lui FC Hermannstadt, Gabi Iancu a acuzat publicul că nu a susținut echipa pe parcursul jocului.

”A fost un meci greu, cu o echipă valoroasă, care a aliniat o echipă ideală, care a venit la Sibiu să atace și să câștige. Este un rezultat meritat, noi am crezut până în ultimul minut. M-aș dori ca oamenii care vin la meci să ne susțină, să fie alături de noi. Până să dăm gol nu prea s-a auzit ‘Sibiu’ din tribune, abia după. Am încercat să jucăm, nu cred că am făcut-o rău, mai sare mingea, terenul a fost foarte rău. Dacă eram așa buni cum vor ei să câștigam toate meciurile, probabil eram la FCSB și ne băteam la titlu. La fel și acasă, cu mesajele de pe Instagram sau din alte părți. Suntem toți împreună, muncim să ajunge în play-off, avem șanse reale, mai sunt trei meciuri”, a declarat Gabi Iancu.

După ce a primit destule goluri pe final de jocuri, Sibiul a dat lovitura cu FCU Craiova în minutul 89 prin reușita lui Fonseca. ”A fost legea compensației, cum zice Mister, am pierdut și noi multe meciuri pe final. Sunt 3 puncte senzaționale, mai sunt 3 meciuri din sezonul regulat, mergem la Dinamo să câștigăm” a mai spus Iancu.

Gabi Iancu a revenit ca titular la FC Hermannstadt după o perioadă în care a lipsit, fiind refăcut după o problemă musculară.

