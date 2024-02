O elevă din Sibiu a fost admisă cu bursă la una dintre cele mai prestigioase facultăți din lume. Anul acesta, Beatrice va începe studiile la Institutul Politehnic din Paris și vrea să se specializeze în domeniul mecanicii cuantice.

Beatrice Cristea este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Gheorghe Lazăr și recent a fost admisă să studieze la Institutul Politehnic din Paris, acolo unde au absolvit marii matematicieni și fizicieni ai lumii precum Cauchy, Carnot, Coriolis, sau laureați ai premiului Nobel. „Într-adevar am fost admisă la o universitate de top din lume. Este o onoare și o mândrie să studiezi în instituții unde au absolvit marii matematicieni si fizicieni ai lumii. Comunitatea universităților de top o reflectă pe cea a olimpiadelor, admițând studenți performanți academic, cu scopuri si idealuri comune”, a spus Beatrice.

Matematica și fizica, materiile preferate

Materiile preferate, matematica și fizica, au reprezentat principalul criteriu în alegerea facultății. Cele două discipline au contribuit, inclusiv, la dezvoltarea caracterului elevei, după cum povestește aceasta.

„Nu am o singură materie preferată, îmi plac în egala măsură matematica și fizica și niciodată nu am putut alege dintre cele doua. Acesta a fost și primul criteriu în alegerea facultății, să le includă pe amândouă, iar în acest moment Facultatea de științe cu dublă specializare matematică și fizică a Institutului Politehnic Paris, unde am fost admisa cu bursa, este prima mea opțiune în acest moment pentru continuarea studiilor, dar decizia finală o voi lua după examenul de Bacalaureat. În matematică și fizică nu se lucrează cu jumătăți de măsură, totul trebuie înțeles și apreciat în profunzime, iar pasiunea față de aceste discipline m-au învățat să fiu riguroasă și dură cu mine însămi”, a spus Beatrice.

Premii la olimpiade naționale și internaționale

Beatrice este recunoscută ca fiind o elevă model. Tânăra a prioritizat școala și învățatul constat, astfel reușind să obțină premii excepționale la olimpiade internaționale. Munca asiduă este, de fapt, secretul succesului unui elev admis la o facultate de prestigiu din străinătate. Eleva de la „Lazăr” a participat la peste 10 olimpiade naționale și la o olimpiadă internațională organizată prin Ministerul Educației si trei olimpiade internaționale organizate de Societăți de Știință.

„Este important să te dedici muncii constant, nu doar în preajma examenelor. La olimpiade nivelul de dificultate al problemelor este mult peste ceea ce se cere la școală, iar fără o pregătire continuă nu poți nici măcar spera la o calificare la etapa națională. Pe perioada liceului am participat la multe concursuri și olimpiade naționale și internaționale. Am obținut rezultate care m-au ajutat și la admiterea la facultate, cum ar fi locul 1 și medalie de aur la World Team Physics Olympiad, locul 3 și medalie de bronz la International Earth Science Olympiad și locul 1 la INTEgirls Math Competition LA/OC”, amintește Beatrice.

Provocarea cea mai mare pentru Beatrice

Premiile câștigate de-a lungul timpului au fost rezultatele în urma mai multor sacrificii. Beatrice povestește cum pe timpul verii învăța 12 ore pe zi, pentru a fi pregătită pentru International Earth Science Olympiad.

„Cea mai mare provocare a fost International Earth Science Olympiad. Nu m-am gândit nicio clipă că voi ajunge să fac parte din lotul olimpic al României. A fost extrem de greu, dar a fost o experiență frumoasă pe care nu o voi uita și sunt fericită ca am trăit-o din postura de elevă a CNGL, pentru că aici am găsit profesori minunați care sper ca au fost mândri de mine și de munca lor”, spune tânăra.

Beatrice a mai spus că o mare provocare este reprezentată de concurența elevilor, care vin de la școli private, unde beneficiază de pregătire pentru olimpiade. „Cred ca cel mai dificil lucru pentru mine a fost să concurez atât la concursuri și olimpiade, cât și la admiterea la facultate cu elevi care provin din liceele private, unde pregătirea zilnică este pe materia de olimpiade, iar aceste școli oferă sprijin în activități extrașcolare care au o pondere semnificativă în dosarul de admitere, dar cu ambiție și perseverență și de la Sibiu se poate”, a amintit Beatrice.

