Atacantul venit în iarnă la CSC 1599 Șelimbăr, Alexandru Pop își propune să câștige Liga 2 cu ”călăreții roșii” în acest sezon, iar în campionatul următor să atace promovarea în primul eșalon.

Lider în Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr dispută primul meci oficial din acest an duminică, de la ora 17.00, la Tg. Jiu, cu Viitorul Pandurii, echipă situată pe locul 7. Cu 9 puncte avans față de locul 7 cu patru etape înaintea finalului sezonului regular, echipa lui Claudiu Niculescu își poate lua biletele pentru play-off dacă câștigă duminică la Tg. Jiu.

Atacantul Alexandru Pop este unul dintre jucătorii veniți la Șelimbăr în această iarnă și care se așteaptă la un joc dificil cu Viitorul Pandurii. ”Ne așteaptă un meci foarte greu, Viitorul este o echipă agresivă. Am muncit foarte mult și eu și colegii în vară, mergem încrezători să câștigăm acest meci și să ne asigurăm participarea în play-off încă de duminică. Cu o victorie suntem matematic în play-off și suntem motivați și încrezători că o putem obține. Mă bucur că în grupul acesta este stabilitate și motivație, iar ambiția acestui club nu te poate face decât să speri și să vrei mai mult în fiecare zi, să progresezi și până la urmă să îndeplinești obiectivele, câștigarea campionatului și de la vară să putem promova în Liga 1” a spus Alexandru Pop pentru Ora de Sibiu.

”Am făcut un pas înainte în carieră”

Noul atacant de la Șelimbăr spune că a făcut un pas înainte după plecarea de la Chiajna, acolo unde a jucat puțin în prima parte a Ligii 2 și doar din postura de rezervă. ”Nu a fost surpriză că am plecat de la Concordia la Șelimbăr, am venit la locul 1, unde este o echipă foarte bună, mă bucur că fac parte din această familie. Mă simt mult mai bine decât la Chiajna, am făcut un pas înainte. Unul dintre aspecte era că jucam puțin acolo, sunt bucuros că am ajuns aici.”

Vârful ”călăreților roșii” anunță obiectivele pentru a doua parte a sezonului. ”E clar că trebuie să menținem stacheta sus, e incredibil ce au realizat colegii în prima parte, ca echipa să ierneze pe locul 1. Trebuie și ca noi, cei veniți acum să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să câștigam Liga 2, cu gândul acesta am venit. Ne propunem să câștigăm campionatul, iar din vară, dacă totul e ok, să obținem și promovarea. Avem toate premisele să reușim, este un grup super aici.”

”Încă sper să ajung la Liga 1”

Concurența este una mare pentru titularizare, dar Pop subliniază că echipa este prioritară. ”Suntem 3 atacanți, este concurență mare și toată lumea știe că este benefică. Noi ne ajutăm unul pe celălalt, suntem uniți, chiar dacă jucăm pe același post. Nu contează cine joacă, ci să câștige echipa. Categoric, echipa este pe primul loc, în orice situație” a explicat jucătorul lui Șelimbăr.

Până acum, Pop nu a jucat la Liga 1, dar păstrează speranța să debuteze la primul eșalon. ”Motivația mea este mare, încă sper să ajung la Liga 1, am speranța asta. Dacă nu, personal vreau să fac parte din grupul care va reuși să ducă Șelimbăr în primul eșalon, sunt sigur că vom reuși acest lucru”

În cariera sa, Alex Pop a mai jucat la Sănătatea Cluj, Gloria Bistrița, Unirea Jucu, Dunărea Călărași, Dacia Unirea Brăila, UTA Arad, Aerostar Bacău, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, SSU Politehnica Timișoara, Rapid București, Minaur Baia Mare, AFC Odorheiu Secuiesc, Dinamo București și Concordia Chiajna. La Dinamo a reușit cea mai importantă realizare, promovarea în prima ligă, în vara anului 2023.

