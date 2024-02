Din Septembrie până la sfârșitul lunii Decembrie am avut ocazia să trăiesc în cartierul “Arhitecților”, un spațiu rezidențial faimos din zona urbană a Sibiului. Spun faimos pentru că pe lângă numele ironic, proximitatea cartierului de centrul fostei capitale europene naște așteptări urbane de la un loc care este administrat într-o maniera rurală (Primăria Cisnădiei) dar deloc gospodărească. Acest loc aparte m-a motivat sa împărtășesc niște impresii de “străin” despre ceea ce e bine , ce e rău și ce e urât în cartierul Arhitecților.

Ce e bine? Densitatea urbană și varietatea serviciilor private

Cartierul Arhitecților este un spațiu cu o densitate medie spre mare (la standardele României). Acest fapt a creat un cartier unde sunt multe opțiuni când vine vorba de servicii private: magazine pentru cumpărături, farmacii, patiserii ș.a.m.d. În mare parte când vine vorba de un serviciu privat nu trebuie sa umbli prea departe până ce îl găsești în cartier. Da, produsele nu sunt întotdeauna de cea mai buna calitate, dar prezenta unei opțiuni care te scutește de nevoia să conduci kilometri în șir este binevenită.

Mai trebuie menționat că în general, un spațiu cu o densitate mai mare conferă o comunitate mai dinamica, cu mai multe oportunități, acesta fiind motivul principal pentru care tineri aleg centrele urbane in defavoarea zonelor rurale. Cu cât e mai mare populația unui loc, cu atât sunt mai mari șansele să ai o varietate mai bogată a gândirii. O gamă mai largă de idei merg mână în mână cu o mai mare șansă de inovații și personalități cu care nu doar lucrezi dar și trăiești…..totuși, o asemenea comunitate se poate dezvolta numai dacă ai cultura, inițiativa și spațiile publice adecvate.

Ce e rău? Lipsa spațiilor și serviciilor publice

Când te plimbi între blocurile din zona arhitecților rămai uimit nu doar de numărul mare de blocuri, oameni și copii, dar de faptul ca spațiile publice precum parcurile, locurile de joacă și centrele comunitare lipsesc cu desăvârșire. Mulți ar fi tentați să spună păi nu e loc pentru un parc, bazin sau locuri de joacă mai mari, dar asta nu e adevărat. Spatiu este, dar este prost amenajat și gândit. Priviți mai jos niște exemple de spațiile între blocurile din cartierul Arhitecților unde dezvoltatorul imobiliar a ales să țină spațiul verde “sălbatic” în loc să-l amenajeze în folosul comunității (un parc, teren de sport sau loc de joacă).



Trebuie menționat ca în cazurile rare unde mai găsesti un loc de joacă în aceasta zonă, spațiile par ar fi mai mult improvizate și deloc gândite să maximizeze terenul disponibil.



Mai prost gândit și complet absent este transportul public. În cele patru luni cat timp am locuit in cartierul Arhitectilor, deși am văzut câteva stații de autobuz nu am văzut un singur mijloc de transport public dedicat celor care doresc să ajungă fie în centrul Sibiului, fie în centrul Cisnădiei. Deși s-a scris pe acest topic în trecut, nici o dată oficială nu există pentru când acest serviciu va fi demarat (anticipez o dată mai aproape de alegeri), deși acest cartier exista de peste 5 ani. Trebuie spus, pe cât de indiferentă este primăria Cisnădiei pe acest topic, nici primăria Sibiului nu-și prea bate capul cu situația locatarilor din zonă.

Ce-i urât? Pasivitatea și indiferența autorităților dar în special a locatarilor

Totuși, într-o ierarhie a celor care sunt cei mai neimplicați sau indiferenți la situația din cartierul Arhitecților, rezidenții acestui loc rămân fruntași. Este remarcabil că deși trăiesc nu sute, dar mii de oameni în acest cartier, nici o inițiativă cetățenească nu se vede sau sare în evidență. Cum este posibil să ai mii de părinți care vor ca și copiii lor să crească sănătoși, dar nu luptă să creeze spații adecvate pentru dezvoltarea lor? Cum e posibil să ne așteptăm la tineri să nu i-a parte la activități dubioase când nu au alternative sau spații de socializare/distracție. Dar mai important de știut e cum e posibil că atât de mulți adulți să trăiască într-un asemenea spațiu fără să vrea ceva mai mult, mai bun. Deseori în România auzim faimoasa expresie “omul sfințește locul” dar cartierul Arhitecților scoată la iveală că o versiune mai corectă ar fi: “Omul cu inițiativă este cel ce sfințește locul”.

O soluție inconfortabilă dar necesară

Să critici este important dar este și ușor. Să oferi soluții este mai greu dar aș dori ca locatarii din “metropola arhitecților” sa ia in considerare următoarea opțiune:

Un protest zilnic și pașnic de 15 minute, care blochează Calea Cisnădiei la orele de vârf. Dacă protestele recente a transportatorilor și a fermierilor, nu doar din România dar și din străinătate, ne-au învățat ceva, e că disconfortul social atrage atenția către probleme sociale. Un protest zilnic de 15 minute care blochează Calea Cisnădiei, artera principala care străpunge cartierul, la orele de vârf ar atrage atenția nu doar primăriilor din Cisnadie și Sibiu dar și instituțiilor private din zonă. In plus, ar trebui pentru fiecare săptămână care trece fără că aceste cereri (transport public, parcuri, locuri de joacă s.a.m.d) să fie adresate să se adauge 5 minute la protest. Până la urmă democrația este participativă în special în România unde dacă nu participi, nu contezi în ochii clasei politice curente. Va fi interesant de văzut dacă și anul acesta electoratul acestui loc se va mulțumi cu vechea clasă politică sau mai grav, să-și demonstreze pasivitatea în continuare prin absenteismul politic și social atât de caracteristic acestui loc.



Un exemplu pozitiv: Heraklion (Creta – Grecia)

Si ca sa contribui și mai mult cu niște soluții, recent, am avut șansa să vizitez insula Creta și vreau să spun că am fost plăcut surprins de căt de bine folosesc autoritățile locale din Heraklion (pentru o țară din Balcani) spațiul public pentru a crea locuri de joacă, sport și relaxare. Un exemplu demn de urmat nu doar pentru autoritățiile locale din Cisnădie sau din Sibiu, dar din toată țara.

