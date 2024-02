Martie este luna dedicată femeilor și mamelor de pretutindeni. Pentru femeile ce sunt ‘‘angajate’’ full time în slujba familiei, recunoștința și dragostea pot fi dăruite în diferite forme, de la ‘‘Mulțumesc, mama!’’ la ajutorul oferit la treburile casnice, la bucuria și satisfacția pe care o generează împlinirea unei cariere sau chiar la luxul de a avea o zi liberă doar pentru ele.

Cu toate acestea, în unele cazuri grija zilei de mâine sau o situație tensionată în interiorul căminului inhibă bucuria iar în locul acesteia se instalează frica, frustrarea, anxietatea, sau chiar depresia. În acest scop, Mirela Rategan, președinta Fundației Zurli, a inițiat în 2016 campania ‘‘Adoptă o mamă’’ ce are ca scop oferirea unui ajutor suplimentar femeilor care întâmpină dificultăți. Campania presupune strângerea de pachete și cadouri pentru mamele vulnerabile și se derulează în mai multe orașe din țară, prin asociațiile și colaboratorii permanenți ai Fundației Zurli.

Cum poți adopta o mamă în Sibiu

La nivelul județului Sibiu campania ‘‘Adoptă o mamă’’ se desfășoară începând cu anul 2018 în parteneriat cu Asociația Mâini Unite, cu ajutorul Anei-Maria Micu, coordonatoarea programului la nivelul județului.

”Cu fiecare campanie primesc adevărate lecții despre cum să fii cu adevărat un OM bun. Oamenii cu care colaborez par parcă desprinși din altă lume. De exemplu, în 2020, pandemia a venit fix în martie când desfășuram campania și ne-am trezit peste noapte că totul s-a închis. Atunci a existat un moment de panică, apoi am căutat soluții alături de donatori. Ce-am făcut? Am comandat online cadourile și le-am trimis prin curier direct acasă, de unde am concluzionat că nu ne poate lua Covidul și pandemia, cât pot oamenii dona”, a transmis pentru Ora de Sibiu, Ana- Maria Micu.

Există mai multe variante din care poți alege pentru a te implica în campanie.În primul rând poți trimite un pachet cu daruri ce pot conține orice este necesar și de folos unei mame: cosmetice (deodorant, ojă, vopsea de păr, creme, loțiuni), parfumuri, eșarfe, cărți, vouchere de cumpărături, cafea, lucruri neperisabile. Coletele pot fi trimise la următoarele puncte de colectare:

Direcția De Asistență Socială Sibiu – Birou Protecția Copilului, mun. Sibiu B-dul Victoriei nr.1-3 , Camera P46, program Luni-Joi: 8:00 -16:00 Vineri:8.00.-13.30

Eleven by Jul , B-dul Victoriei nr. 32, program Luni-Vineri 11:00-19:00

Ma’damme – Arhivelor nr. 1, program Luni-Vineri 10:00-19:00

CURLY Boutique, Alexandru Odobescu nr 3, Sibiu, program Luni-Vineri 11:00-19:00, Sambata 11:-15:00.

IONY Grup – Henri Coandă nr.63B, program: Magazin L-V – 8:00-18:00, S – 8:00-13:00

Zwergenhaus – Sibiu, str. Teilor nr. 38, 0757776404, program Luni-Vineri 07:30-17:00

Iony – Vasile Cârlova nr.26, Program: Magazin Luni-Vineri – 8:00-18:00

Zona Șelimbăr – Eliza Bara -0751 189 600

Zona Turnisor Ada Rusu-Milea 0774 687 192 10) B.dul Nicolae Balcescu , nr 6 – Simona Holban – 0744 565 970

B-dul Mihai Viteazu – Lavinia Albu – 0741 232 015

De asemenea, se pot face achiziții cu livrare directă la o anumită adresă. Cei interesați de această variantă pot scrie un mail către mainiunite@yahoo.com pentru a primi detalii despre adresă și contact.

Dacă deții o afacere și dorești să te implici în acest fel, poți contacta organizatorii pentru a discuta detaliile de colaborare.

Pentru cei cărora le este mai ușor să ofere bani pentru a susține campania, pot dona în contul: Asociația “Maini Unite” Sibiu, CUI 30124370 /26.04.2012, CONT RO37 RZBR 0000 0600 1456 4956, Raiffeisen Bank –Ag. Brukenthal Sibiu, cu mențiunea ”Adoptă o mamă ”.

”Campania aceasta a trecut granițele țării, chiar dacă beneficiarele ei sunt din țară.

Florina Mathe este din Sibiu, locuiește în America și, an de an, la început de campanie, ne trimite bani prin PayPal ca să putem achiziționa noi cadouri pentru mame.

Iulia-Mariana Filimon este o sibiancă stabilită în Germania care de doi ani mobilizează comunitatea din diaspora să se alăture cauzei, colectează în Germania cadourile și le trimite spre Sibiu pentru a mângâia sufletele mamelor. Aș putea vorbi la nesfârșit despre infinitele căi prin care femeile au căutat soluții să ajute alte femei. Chiar dacă nu au pus un cadou într-o cutie, am avut stomatologi care și-au pus la dispoziție serviciile gratuit, ginecologi, hair-stiliști, specialiști în dezvoltare personală etc. Nu s-au lăsat mai prejos nici companiile din Sibiu, grădinițele, liceele și alte grupuri de inițiativă”, a mai adăugat coordonatoarea programului.

Ore gratuite de consiliere psihoterapeutică pentru mame aflate în situații de risc

În paralel cu strângerea de pachete, campania pune accent și pe nevoia de suport psihologic pentru mamele și femeile aflate în dificultate. În acest sens, pe tot parcursul lunii martie, acestea pot solicita ore gratuite de consiliere psihologică prin intermediul site-ului Fundației Zurli, www.fundatiazurli.ro . Înscrierea se realizează prin completarea unui formular.

”Din păcate, în România zilelor noastre încă există stigmatizarea în privința vizitei la psihoterapeut. Chiar și presupunând că această stigmă este depășită, tot apar situații în care mamele aleg să-și pună propria sănătate mintală la coada priorităților, din cauza limitărilor financiare sau a altor dificultăți logistice (de exemplu, lipsa cuiva care să aibă grijă de copil).Faptul că ședințele de psihoterapie s-au desfășurat online sau telefonic, și că au fost gratuite, a eliminat multe bariere legate de timp, spațiu și resurse financiare. Astfel, femeile care aveau nevoie de ajutor au putut fi ascultate și sprijinite în procesul de a-și regăsi echilibrul în viață și în suflet”, a mai adăugat Ana-Maria Micu.

La nivel național, în campania din 2023 peste 2500 de mame și femei au beneficiat de ore de consiliere gratuită în al treilea an consecutiv în care sute de psihoterapeuți voluntari se alătură demersului de a oferi suport emoțional. Phihoterapeuții care doresc să ofere câteva ore din timpul lor pentru a susține mamele și femeile în nevoie, se pot înscrie în campanie prin completarea formularului accesibil pe site-ul Fundației Zurli.

Ai aflat că