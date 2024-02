Antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu i-a dus pe ”călăreții roșii” în premieră în play-off-ul Ligii 2, iar acum își dorește să termine campionatul pe prima poziție.

CSC 1599 Șelimbăr a câștigat duminică la Tg. Jiu, scor 3-0 cu Viitorul Pandurii și este matematic în play-off-ul Ligii 2, cu trei etape înaintea finalului sezonului regular. Deși echipa nu are drept de promovare, Claudiu Niculescu își dorește ca Șelimbărul să lase o impresie pozitivă și în play-off și să își mențină fotoliul de lider.

”Locul 1 este absolut meritat”

Fostul atacant crede că CSC 1599 Șelimbăr este pe merit lider în Liga 2. ”Sunt fericit pentru performanța pe care au realizat-o băieții, le-am transmis asta imediat după meci, pe teren. Pentru clubul nostru și pentru fiecare dintre jucători, chiar este o performanță importantă, să ne calificăm matematic în play-off, cu trei etape înainte de finalul sezonului regular. Le mulțumesc jucătorilor pentru tot ceea ce au făcut până în acest moment, știu cât au muncit, de astă-vară, când ne-am strâns pentru a pregăti sezonul, au muncit și cei vechi și cei care au venit în luna ianuarie, și-au adus aportul la această performanță. Luni vom realiza cu adevărat ceea ce am reușit să obținem în acest sezon. A fost greu, epuizant în multe momente, dar cred eu că locul pe care ne aflăm în clasament este absolut meritat și nimeni nu poate pune la îndoială acest lucru” a declarat Niculescu la finalul jocului de la Tg. Jiu.

”Diferența s-a făcut la valoare”

Casian Soare, Stefan Visic și Raul Rotund au marcat pentru șelimbăreni în repriza secundă de la Tg. Jiu, iar Niculescu spune că diferența a fost făcută de valoare. ”Cu Viitorul Pandurii, diferența s-a făcut la valoare, practic am fost echipa care a controlat jocul în permanență și, chiar dacă după primul gol am făcut un pic pasul în spate și ne-am lăsat puțin dominați, nu cred că Viitorul Pandurii ne-a pus vreo problemă și a avut vreo ocazie mare, cu excepția acelui șut din prima repriză. Noi am început dominând partida, am avut ocazii foarte mari în prima repriză, altele în repriza secundă”, a mai precizat Niculescu.

”Nu ne mulțumim cu atât”

Deși Șelimbărul nu are drept de promovare în acest sezon, fiind organizat ca un club de drept public, Claudiu Niculescu spune că nu este greu să își motiveze echipa. ”Nu a fost foarte greu să-i motivez, fiindcă știu ce fel de jucători am adus în vară, cu cei vechi care au rămas, plus cei noi din această iarnă, sunt băieți de caracter, care vor să facă performanță. E destul de dificil la început de sezon, dar odată cu rezultatele, etapă de etapă, au căpătat încredere în forțele lor. Nu credea nimeni, dar noi suntem matematic calificați cu trei etape înainte de final și pe prima poziție, înaintea multor cluburi de tradiție, care au bugete exorbitante pentru Liga a 2-a și care și-au anunțat vara trecută ca obiectiv promovarea. Nu aș vrea să ne mulțumim cu atât, o să le transmit asta băieților, încercăm să rămânem pe aceeași poziție până la finalul sezonului, dacă vom putea” a mai transmis tehnicianul ”călăreților roșii.”

