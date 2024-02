Pârtia din Jina nu a funcționat nici anul acesta. Lipsa zăpezii și faptul că pârtia este de mici dimensiuni, nu reprezintă o atracție nici pentru turiști și nici pentru localnici, astfel afacerea fiind una deloc profitabilă.

Amenajată cu 9,7 milioane lei, pârtia din Jina a fost inaugurată în urmă cu 11 ani însă nu a fost niciodată profitabilă din cauza lipsei de turiști. Pârtia din Jina a fost realizată din fonduri europene, 4,4 milioane au fost bani primiți de la Uniunea Europeană, iar restul au fost fonduri asigurate din bugetul Primăriei Jina.

Primarul din Jina, Vasile Beschiu, susține că proiectul nu a fost unul de viitor, iar în prezent nu vede o soluție pentru a face din pârtie o afacere profitabilă care să atragă turiști în zonă. „Pârtia s-a făcut înainte de a veni eu la primărie. Din păcate, nu funcționează pentru că nu este zăpadă, este și mică, nefiind atractivă pentru turiști. Practic, stă în conservare. Nu puteam face altceva pentru că a fost realizată pe fonduri europene și pe o perioadă de 5 ani nu poți să îi schimbi destinația și după ce au trecut cei 5 ani, nu am putut gândi ceva ca să ne putem folosi acea investiție. Ne depășește. Pârtia în sine nu funcționează, nu e zăpadă. Am ținut-o cinci ani de zile pentru că a fost obligatoriu să funcționeze și am scăpat și ne pare bine că am scăpat să nu dăm banii înapoi”, a spus primarul din Jina, Vasile Beschiu.

