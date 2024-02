Sibianul Victor Cornea va juca în proba de dublu la Santiago de Chile, la turneul dotat cu premii în valoare totală de 742.350 de dolari.

Situat pe locul 64 ATP la dublu, Victor Cornea va face pereche în Chile alături de austriacul Phillipp Oswald, cu care a făcut tandem și la celelalte competiții din America de Sud. Echipa româno-austriacă va întâlni perechea Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez (Ecuador / Columbia), în prima rundă a turneului din Chile.

După o săptămână de vacanță la Rio de Janeiro, Victor Cornea și Andreea Bălan s-au despărțit pe moment, fiecare zburând în altă direcție. Turneul din Chile este catalogat ca ATP 250 și este programat în programat în perioada 26 februarie – 3 martie.

Andreea Bălan: ”Victor, ai toată admirația mea”

Iubita lui Victor, artista Andreea Bălan a revenit acasă. „Deseori ne luăm rămas bun în aeroport și zburăm spre destinații diferite. Duminică seara, în Rio, am avut porțile de îmbarcare în același loc și cu greu ne-am dezlipit unul de celălalt! Eu am zburat spre casă și el la un nou turneu în Chile. Un jucător de tenis profesionist din top 100 mondial (Victor este pe locul 64 în lume și singurul român în top) este plecat de acasă 40 de săptămâni pe an, iar viața sa se desfășoară printre avioane, în diferite țări și hoteluri în fiecare săptămână. E nevoie de o forță mentală foarte mare și de o determinare foarte puternică, în fiecare săptămână să o iei de la capăt la un alt turneu cu același entuziasm și plăcere, indiferent de ce rezultat ai avut la cel precedent. Victor Cornea, ai toată admirația mea, pentru tot ce ești, pentru putere, ambiție, determinare și pentru tot ce ai realizat și vei realiza și-ti mulțumesc pentru iubirea sinceră și minunată pe care o trăim și pentru că mergem mâna în mâna pe acest drum called life”, a spus Andreea Bălan, într-o postare pe paginile ei oficiale de socializare.

