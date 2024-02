FC Hermannstadt joacă marți (ora 18.30) în deplasare cu Dinamo București, în etapa a 28-a a sezonului regular, iar în cazul unui succes poate face un pas mare spre play-off-ul Superligii.

După victoria cu FCU Craiova 1948, FC Hermannstadt a urcat pe loc de play-off cu 37 de puncte și dacă câștigă marți și cu Dinamo, ar face un pas mare spre locul 6. În schimb, Dinamo este penultima, cu doar 22 de puncte și tremură pentru menținerea în prima ligă. În tur, la Sibiu, echipa lui Măldărășanu a obținut cel mai categoric succes, 4-0, însă este greu de crezut că scenariul se va repeta. Sibienii suferă în deplasări, de unde au obținut în acest sezon doar 10 puncte și un singur succes, la Iași.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu avertizează că meciul contra lui Dinamo nu va fi deloc ușor. ”Ne dorim tot timpul victoria, indiferent de adversar, la nivel de dorință suntem sus, la putință rămâne de văzut. Va fi un meci foarte greu, fiecare echipă are obiectivul ei la acest moment, Dinamo vrea să iasă din zona roșie, noi ne dorim să rămânem pe locul 6, luptăm până în ultima etapă din sezonul regular. După înjumătățirea punctelor, toate echipele care joacă în play-out au același obiectiv, salvarea de la retrogradare. Și etapa trecută, chiar dacă Dinamo a avut câțiva absenți, a avut momente de joc foarte bune, asta arată că au un mecanism bine pus la punct, indiferent cine joacă, știe ce are de făcut. Sunt o echipă bună din punct de vedere al construcției, din punct de vedere ofensiv, au obținut două victorii pe fond de jocuri bune” a spus Măldă pentru paginile oficiale de socializare ale clubului.

”Să jucăm cu atitudine și determinare”

Tehnicianul le cere jucătorilor săi să fie atenți în defensivă, iar în atac să profite de erorile care pot apărea în apărarea dinamoviștilor. ”Va trebui să fim foarte inteligenți, să interpretăm bine jocul lor ofensiv, adică faza noastră defensivă, dar putem profita de problemele care pot apărea în apărarea lor, avem jucători de calitate. Noi avem stilul nostru de joc, cel mai important e să jucăm cu aceeași atitudine și determinare ca la ultimul meci” a mai spus Măldărășanu.

Paraschiv, Găman și Sota sunt incerți

Tehnicianul a enumerat și câțiva jucători incerți pentru disputa cu Dinamo de marți, însă cere tuturor jucătorilor să fie pregătiți să intre cu Dinamo și să dea totul pentru victorie. ”Odată cu această perioadă în care vin meciuri repede, este normal să apară probleme. Ultimul meci a fost cu încărcătură din toate punctele de vedere. Paraschiv are ceva probleme musculare, avem ceva probleme și la Găman, Sota, vom vedea cine va fi 100% va juca. Am așteptări de la fiecare, am fost foarte mulțumit de cei care au intrat pe parcurs cu FCU Craiova 1948, toți sunt foarte importanți pentru noi, chiar dacă unii vor să joace mai mult, e important cât joci să dai totul pentru echipă, pentru că îți va veni rândul să fii titular. Toți care sunt în lot trebuie să fie pregătiți, va fi un meci intens, apoi la 3-4 zile urmează un alt joc greu, toți trebuie să fie bine pregătiți din punct de vedere fizic și mental” a mai declarat Marius Măldărășanu.

Partida Dinamo București – FC Hermannstadt se va juca marți, de la ora 18.30, pe Stadionul Arcul de Triumf. Jocul va fi arbitrat la centru de Iulian Călin (Ștefănești), ajutat la linii de Ferencz Tunyogi (Zalău) și Robert Avram (Pitești).

Echipă probabilă: Căbuz – Butean, Ionuț Stoica, Găman (Bejan), Opruț – Balaure, Sota, Murgia, Ianis Stoica – G. Iancu (Neguț).