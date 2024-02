Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 1 martie, și sâmbătă, 2 martie, de la ora 18:00, spectacolul „Wanda” în regia lui Radu Apostol. Spectacolul este reluat după o pauză de mai bine de doi ani de zile, într-o nouă distribuție.

Pornind de la romanul „O sută de rochii” de Eleanor Estes, Mihaela Michailov și Radu Apostol au creat un scenariu captivant, ce surprinde o poveste impresionantă despre sărăcie, xenofobie și marginalizare din perspectiva unor copii. În centrul acestei povești se află Wanda Petronski, o fetiță de origine poloneză, care e ridiculizată de colegii ei pentru că poartă în fiecare zi aceeași rochie albastră. Wanda pretinde că are o sută de rochii acasă, dar cu toții știu că nu e așa și nu se opresc să o umilească. Iar când vor realiza că ar trebui să își ceară scuze, va fi deja prea târziu. Montarea lui Radu Apostol explorează puterea cuvintelor și atitudinilor, punând sub lupă resorturile ce stau la baza unor reacții colective. „Povestea lui Eleanor Estes, atât de frumos tradusă de Lavinia Braniște are la bază o întâmplare reală. Autoarea, copil fiind a asistat impasibilă la o suită de acțiuni de hărțuire a unui copil polonez, emigrat cu familia sa în Statele Unite”, completează regizorul spectacolului. În 2007, romanul autoarei americane a fost inclus în „Top 100 Cărți pentru Copii” al Asociației Naționale pentru Educație din SUA.

„Wanda nu e un spectacol despre victime. E un spectacol despre puterea de a nu mai repeta un rău făcut. E un spectacol despre nevoia de-a opri ceva. Și de a schimba ceva. E un spectacol despre acele cuvinte care se pot transforma în acțiuni solidare”, a mai adăugat Mihaela Michailov.

Producția Teatrului „Gong” din Sibiu este recomandată celor cu vârsta peste 10 ani. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și jumătate și îi reunește în distribuție pe actorii Lucia Barbu, Paul Bondane, Gabriela Mitrea, Gabriel Muncuș, Barbara Crișan, Raluca Pavel, Eliza Păuna și Adrian Prohaska. Substraturile poveștii sunt articulate prin scenografia arhitectei Gabi Albu și susținute de muzica originală creată de Sebastian Androne, ilustrațiile Alexandrei Stoica, grafica și video mapping-ul semnat de Daniel Gheorghiu. Producția se mai bucură, de asemenea, de contribuția coregrafei Silvia Călin, precum și de participarea Corinei Găgeanu în procesul de documentare.

Costul unui bilet este 12 lei, tarif unic, flexibil, în limita locurilor disponibile. Biletele au fost puse în vânzare online prin teatrulgong.ro, dar și la sediul Agenției Teatrale din str. Alexandru Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta de la 10:00 la 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00. Pentru mai multe detalii legate de biletul flexibil și avantajele acestuia, vă rugăm să citiți regulamentul evenimentelor.

