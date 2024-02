Ministerul Culturii a lansat luni procedura de selecţie a titlurilor de cărţi în cadrul Programului Naţional pentru Achiziţia de Cărţi şi Abonamente la Reviste din Categoria Culturii Scrise. Bugetul pentrru a cumpăra cărți pentru biblioteci este de 3 milioane de lei în 2024.

Suma alocată pentru acest an Programului Național penntru Achiziția de Cărți și Abonamente la Reviste este de 3 milioane de lei, bani ce vor fi folosiți integral pentru achiziția de carte, în condițiile în care, în anii precedenți, ministerul a sprijinit semnificativ revistele de cultură.

„Încă de anul trecut am subliniat necesitatea realizării unei noi achiziții de carte pentru bibliotecile din România, la un buget adaptat nevoilor reale ale cititorilor din toate colțurile țării. Pentru anul acesta avem, în premieră, investiție în carte de 3 milioane de lei, iar astăzi suntem în punctul în care inițiem procedura de selecție a titlurilor de cărți. Programul include toate bibliotecile publice din România, partenerii principali fiind bibliotecile județene, orășenești și municipale. Copiii și tinerii vor avea astfel un sprijin la îndemână în activitățile educaționale – pentru că vor avea mai ușor acces la bibliografia studiată la școală și vor avea posibilitatea să își creeze o obișnuință a lecturii”, a declarat ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Domeniile prioritare pentru selecție sunt titlurile reprezentative din literatura clasică și contemporană, română și universală, literatura reprezentativă pentru programa școlară a claselor V-XII, lucrările reprezentative din științele socio-umane, lucrările de referință (precum dicționare, atlase, ghiduri) și edițiile critice ale unor opere.

Criteriile de selecție a cărților includ valoarea și notorietatea autorului și a lucrării, oportunitatea achiziționării în raport cu necesarul bibliotecilor, necesitatea completării colecțiilor, execuția grafică a cărții.

Selecția are în vedere titlurile tipărite în perioada 2020-2023, iar editorii interesați pot depune ofertele până la data de 29 martie 2024.

